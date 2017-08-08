أفضل 5 أعشاب مضادة للفيروسات وداعمة للجهاز المناعي

اللجوء إلى الطرق الطبيعية لمعالجة المشاكل الصحية في تزايد، كما أن الطب الحديث بدأ يلحق بركب العلاجات الشعبية العشبية، فهناك الكثير من الدراسات التي تركز على فوائد الطرق الطبيعية في علاج مختلف الأمراض، بالمقارنة مع الآثار الجانبية سيئة السمعة من تناول الأدوية، ومع ذلك، هناك حقيقة كامنة أن العلم قد استغرق وقتاً طويلاً للوصول إلى حقيقة أن الفيروسات هي بطبيعتها جزءاً من الأرض وأنها كانت موجودة لمليارات السنين، وربما حتى قبل وصول البشر، وقد تحولت مع مرور الوقت، وتغيرت أشكالها.

ذكر كتاب ستيفن بوهنر “الأدوية العشبية المضادة للفيروسات” العلاجات الطبيعية للعدوى الفيروسية الناشئة والمقاومة، نذكر منها أهم 5 أعشاب تعتبر مضادة للفيروسات:

1- البرتقال: هذه الفاكهة لديها خصائص قوية مضادة للفيروسات حيث تحتوي على مركب يسمى “كارفاكرول”، وهو مركب قادر على تثبيط النشاط الفيروسي للفيروسات المقاومة للأدوية.

2- الثوم: من المعروف أن له خصائص مضادة للجراثيم، فقد أوجدت الدراسات أن مستخلص الثوم قادراً على محاربة الأنفلونزا من النوع B، إضافة إلى فيروس الهربس البسيط، وهو قادر على تعزيز الجهاز المناعي في الجسم، ما يؤدي إلى مكافحة العدوى الفيروسية.

3- نبات البلسان: لعدة قرون استخدمت هذه النبتة في علاج الانفلونزا والجروح المفتوحة، كما انه يعزز استجابة الجسم المناعية للفيروسات.

4-زهرة القنفذ الاميركية: وهو نبات مستخدم من مئات السنين على الجروح والالتهابات، كما اكتشف مؤخراً قدرته في علاج نزلات البرد والوقاية منها.

5- زهرة الأذريون أو البكورية الطبية: وتستخدم لتشنجات العضلات، والحمى، والألم والتورم، وقد أثبتت الدراسات خصائصه المضادة لفيروس نقص المناعة وإبطاء تقدمه.