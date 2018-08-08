أفضل 7 أغذية لمرضى الأنيميا

يعد فقر الدم أو مرض الأنيميا من أكثر الأمراض انتشارا لدى النساء خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فمع قلة الوعي الغذائي ووجود دورة شهرية غزيرة زكثرة الحمل والولادة، تفقد المرأة كميات كبيرة من الحديد وتصاب بفقر الدم الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل الأخرى كتساقط الشعر، والشعور المستمر بالوهن والتعب والإعياء، وانخفاض الأوكسجين في الجسم، بالإضافة للشعور بالصداع وسرعة في ضربات القلب.
وبالرغم من توافر مكملات الحديد بشكل كبير وتناول عدد كبير من مرضى الأنيميا لها تظل المصادر الطبيعية للحديد هي الأفضل على الإطلاق خاصة مع توافرها في العديد من الأطعمة وسهولة امتصاصها والحصول عليها بالإضافة لكونها أقل ضررا على الجسم والكبد بشكل خاص..
وهذه أفضل 7 أطعمة للحصول على الحصة اليومية من الحديد وتعويض فقده:
- الكبدة
تعد الكبدة سواء كبدة الدجاج أو الغنم أو البقر من أفضل وأغنى المصادر بمركب الحديد فهي تدعم كمية الهيموجلوبين في الدم وفي الوقت ذاته فهي تعمل على تعويض الفقد في مخزون الحديد في الجسم.
- اللحوم الحمراء
تعد أيضا اللحوم الحمراء من المصادر الغنية بمركبات الحديد ولكن ينصح بتناول اللحوم الخالية من الدهون مع ضرورة عدم الإفراط فيها لتجنب آثارها الجانبية من ارتفاع اليوريك أسيد في الجسم.
- السبانخ
- بالرغم من كون المصدر الحيواني أكثر قوة في كمية الحديد ومدى استفادة الجسم منه، لكن تظل هناك العديد من المصادر النباتية الغنية أيضا بالحديد كالسبانخ ولكن يشترط لتحصيل أقصى فائدة منها تناولها مع أحد مصادر البروتين الحيواني.
- البقدونس
- يعتبر البقدونس أيضا من الكنوز الغذائية المرتفعة القيمة الغذائية فتناول عصير البقدونس كل صباح مع قطرات من عصير الليمون من شأنه تنقية الجسم ورفع نسبة الحديد في الدم بشكل رائع.
- دبس الرمان
- يعتبر دبس الرمان من الأطعمة الغنية جدا بالحديد والتي يمكن أن تساعد برفع نسبته بشكل كبير في الجسم ويمكن إضافته للكبدة والسلطات.
- عسل القصب (العسل الأسود)
- يعتبر أيضا العسل الأسود من الأطعمة الغنية جدا بالحديد ويمكن الاعتماد عليه فقط في تعديل نسبة الحديد في الجسم.
- الملوخية
- إن عنصر العديد متواجد في أغلب الأطعمة والأغذية بكميات كبيرة وهذا من حكمة الخالق سبحانه، ولكن لا بد لامتصاص الحديد من وجود فيتامين سي،ِ فلا تنسي عزيزتي استخدام قطرات من عصير الليمون مع كل وجبة لتدعيم امتصاص هذا العنصر الهام لصحتك ونضارة بشرتك.
- نعم لا تقل نسبة الحديد الموجودة في الملوخية عن الموجودة في السبانخ لكن يشترط ايضا تناولها مع بروتين حيواني لتحقيق أقصى استفادة منها.