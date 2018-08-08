أفضل 7 أغذية لمرضى الأنيميا

يعد فقر الدم أو مرض الأنيميا من أكثر الأمراض انتشارا لدى النساء خاصة في منطقة الشرق الأوسط، فمع قلة الوعي الغذائي ووجود دورة شهرية غزيرة زكثرة الحمل والولادة، تفقد المرأة كميات كبيرة من الحديد وتصاب بفقر الدم الذي يترتب عليه الكثير من المشاكل الأخرى كتساقط الشعر، والشعور المستمر بالوهن والتعب والإعياء، وانخفاض الأوكسجين في الجسم، بالإضافة للشعور بالصداع وسرعة في ضربات القلب.

وبالرغم من توافر مكملات الحديد بشكل كبير وتناول عدد كبير من مرضى الأنيميا لها تظل المصادر الطبيعية للحديد هي الأفضل على الإطلاق خاصة مع توافرها في العديد من الأطعمة وسهولة امتصاصها والحصول عليها بالإضافة لكونها أقل ضررا على الجسم والكبد بشكل خاص..

وهذه أفضل 7 أطعمة للحصول على الحصة اليومية من الحديد وتعويض فقده:

الكبدة

تعد الكبدة سواء كبدة الدجاج أو الغنم أو البقر من أفضل وأغنى المصادر بمركب الحديد فهي تدعم كمية الهيموجلوبين في الدم وفي الوقت ذاته فهي تعمل على تعويض الفقد في مخزون الحديد في الجسم.

اللحوم الحمراء

تعد أيضا اللحوم الحمراء من المصادر الغنية بمركبات الحديد ولكن ينصح بتناول اللحوم الخالية من الدهون مع ضرورة عدم الإفراط فيها لتجنب آثارها الجانبية من ارتفاع اليوريك أسيد في الجسم.