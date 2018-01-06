أفضل 7 زيوت للحصول على شعر قوي وصحي

امتلاك شعر قوي وصحي وطويل هاجس يشغل بال كل امرأة في العالم، ومهما طغت المنتجات الجديدة في عالم العناية بالشعر إلا أن الخلطات والزيوت التقليدية تظل كنزاً حقيقياً لا يمكن مضاهته بأي منتج آخر، ولكن المهم أن تعرف المرأة كيف تختار أفضل الزيوت وأكثرها ملائمة لطبيعة شعرها وأن تنتبه لبعض الأمور التي قد تؤدي لنتائج عكسية في حال لم تلتفت لها المرأة وهي:

اختيار الزيوت النقية والطبيعية 100% والتحري من مصدرها قبل الاستخدام.

رائحة الزيت غالباً تدل على جودته وعلى مدى حداثة الإنتاج.

لا تضعي الزيت أكثر من ساعة على الشعر قبل غسله.

يفضل تدفئة الزيت في حمام مائي قبل الاستخدام.

يجب مراعاة تدليك فروة الرأس جيداً بالزيت حتى تستفيد بصيلات الشعر منه.

يجب غسل الشعر من الزيت جيداً بشامبو مناسب.

وإليك سيدتي أفضل 7 زيوت طبيعية للحصول على شعر رائع:

زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند من أفضل الزيوت الطبيعية على الإطلاق ويناسب كافة أنواع الشعر إن لم يكن ملك الزيوت لما يحتويه من فيتامينات تؤمن التغذية السليمة كما أنه أصبح مكون أساسي للعديد من منتجات الشعر والبشرة لاحتوائه على كميات من فيتامين E.

زيت الزيتون

يعتبر أيضاً من أفضل اختياراتك سيدتي لجمال شعرك والمحافظة عليه قوياً ولامعاً وصحياً وكثيفاً.

زيت الأرجان

يعد زيت الأرجان أحد كنوز الجمال للمرأة والتي يجب ألا تستغني عنها ولكن يفضل خلطه بأحد الزيوت الأخرى ووضعه على الشعر قبل استخدامه.

زيت اللوز الحلو

يعتبر زيت اللوز الحلو مثالي لجميع أنواع الشعر ويعطي نتائج مذهلة في إطالة الشعر ومنحه مظهراً لامعاً ولكن من المهم جداً تحري مدى نقاوته حيث يكثر غشه في الأسواق.

زيت جنين القمح

يعد زيت جنين القمح من الزيوت التي لها مفعول قوي جداً في إنبات الشعر وزيادة كثافته لما يحتويه من جرعات مكثفة من الفيتامينات والمعادن.

زيت الخروع

أو ما يعرف بزيت الجمال الفرعوني فقد استخدمته ملكات الفراعنة قديماً للعناية بجمال البشرة والشعر ولكن يجب التأكيد على عدم تركه لأكثر من ساعة واحدة على الشعر حيث أنه قد يؤدي لتساقطه لأنه يتمتع بكثافة عالية.

زيت السمسم

زيت السمسم هو مضاد للميكروبات، يعمل على علاج التهابات فروة الرأس والعدوى الفطرية، وزيت السمسم يكون أفضل عند استخدامه كزيت دافئ، حيث أنه يغذي فروة الرأس، ويساعد على التخلص من القشرة وفيتامين E في زيت السمسم يعزز نمو الشعر بشكل سريع.

وأخيراً سيدتي إن الاهتمام المستمر بالشعر والبشرة والجمال هو مفتاحك للحصول على المظهر الذي ترغبين به بكل تأكيد.