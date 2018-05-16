أفكار لمشروبات رمضانية منعشة

بعد ساعات سوف يهل علينا شهر رمضان المبارك شهر الخير، ويتصادف صيامنا هذا العام للشهر الفضيل أنه من أطول السنوات التي سوف تستمر فيها فترة الصوم، ومن أكثر الأمور التي تواجه الصائمين خاصة في فصل الصيف الشعور بالعطش والجفاف مما يزيد من مشقة الصيام والشعور بالإرهاق والإعياء.

وهنا يكمن مهارتك سيدتي في إعداد بعض المشروبات المنعشة التي تعمل على إرواء عائلتك وفي الوقت ذاته تشجعهم على شرب مشروبات صحية بخلاف الماء والذي يشتكي الكثيرون أنهم لا يستطيعون تناول كميات كبيرة منه، وفي الوقت ذاته يجب الابتعاد عن المشروبات المصنعة المحلاة التي اعتدنا تناولها بكثرة في رمضان حتى أن الكثيرين منا يتناولها بديلا للماء وهي مشروبات مرتفعة السعرات الحراية وعديمة الفائدة.

وفي الوقت ذاته فالتوصيات العالمية أيضا تنصح بالابتعاد عن العصائر والتقليل منها حتى الطبيعي منها لارتفاع نسبة السكر فيها وخلوها من الألياف.

وهنا تقع ربة المنزل في الحيرة ماذا تقدم لأفراد عائلتها الصائمين؟

وإليك سيدتي بعض الأفكار المبتكرة لمشروبات رمضانية سهلة ومنعشة وصحية. بإمكانك سيدتي تقديم الخيار الأفضل لعائلتك باستخدام المشروب الأفضل وهو الماء مع وضعه بعض المنكهات الطبيعية. وإليك بعض المقترحات:

– ضعي مجموعة من شرائح التفاح الأخضر والليمون والكيوي في إبريق وضعي قليلا من قطرات ماء الورد إن رغبت في ذلك، ثم اغمري الفاكهة بالماء المثلج حتى تملئيه واحفظيه في الثلاجة ليظل باردا وقدميه لأسرتك وقت الفطور.

ولعمل مشروب من الخضراوات يمكنك إحضار بعض شرائح من الخيار والليمون والنعناع والجزر، مع مراعاة تقطيع الشرائح لقطع رفيعة جدا حتى تخرج نكهتها على الماء وضعيها بنفس الطريقة في إبريق مناسب واغمريها بالماء.

يمكنك بهذه الطريقة المبتكرة عمل مشروبات متجددة يوميا أحدها بالخضراوات والآخر بالفاكهة مع تغيير المكونات بحسب ما تريدين ويمكن أيضا وضع قليل من القرفة والزنجبيل في حالة كنت تفضلين ذلك الطعم، وبالتالي تكونين قد ساعدت عائلتك وشجعتيهم على شرب كميات من الماء بنكهات مختلفة ومحببة لأنفسهم في نفس الوقت ومنحتيهم فرصة أخذ بعض شرائح الفاكهة والخضراوات وتناولها مع الماء.