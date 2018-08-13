أفكار مبتكرة لترتيب غرفة المعيشة

بالرغم من أن غرفة المعيشة هي الغرفة الأكثر استخداما في المنزل، إلا أن كثيرات من النساء لا يولينها حقها من العناية والاهتمام بتفاصيلها، مع أن أغلب أوقات الاجتماعات العائلية سوف تكون فيها، وسوف تحمل جدران تلك الغرفة تحديدا العديد من الذكريات السعيدة.

إن من المهم جدا في اختيار أثاث غرفة المعيشة أن يكون من الطراز المودرن الحديث المريح، لأن غالبا ما سوف يقضي أفراد الأسرة أوقاتهم فيها في مشاهدة جماعية للتلفزيون أو تناول الطعام، وقد يحتاج البعض للاستلقاء في معظم الأحيان لذا فتعتبر sofa bed أو Lazy chair من الاختيارت المناسبة تماما كقطع أثاث عملية للاستخدام.

كذلك في حالة كانت غرفة المعيشة ذات مساحة كبيرة يمكن استخدام طاولة طعام صغيرة للاستخدام اليومي ولتجتمع عليها أفراد الأسرة الصغيرة. ومن الجميل في غرفة المعيشة أيضا تعدد الإضاءات من إضاءات قوية بالإضافة لإضاءات خافتة هادئة تلائم الأجواء المسائية.

إن من أفضل الاختيارات الذكية في غرف المعيشة هي تعليق شاشة التلفاز والتي يفضل ان تكون الأكبر على مستوى البيت لأنها غالبا سوف تكون الأكثر استخداما. ويمكن استخدام اللون الأحمر في أثاث وديكورات غرفة المعيشة حيث يرفع الشعور بالانتماء لدى أفراد الأسرة، مع توزيع نباتات طبيعية باللون الأخضر في أركانها لرفع طاقة الحب في أرجائها.

يمكن استخدام الأغطية كنوع من الديكورات المكملة على قطع الأثاث حيث يمكن استخدامها في حالة الاستلقاء والاسترخاء للتدفئة أيضا. كما أن الطاولة الوسطية التي توضع في غرفة المعيشة يجب أن يتم اختيارها بذكاء دون حواف بارزة ويفضل أن يتم اختيارها برف سفلي إضافي لزيادة مساحة الاستخدام.

وأخيرا تذكري وضع لوحات لمنظار طبيعية أو زهور مميزة تثير الراحة، كما يمكن تغطية أحد حوائطها بورق حائط مناسب يحمل صورا لمناظر طبيعية أو زهور مبهجة فإن ذلك من يعكس شعورا بالراحة بشكل عميق.