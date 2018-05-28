أفكار مدهشة لتنظيف المنزل في وقت قياسي لا يتعدى الساعة في رمضان

يكون جدول عمل المرأة في شهر رمضان مكثفا وكثيرا ما يداهمها الوقت عندما تسطر برنامجا لتنظيف المنزل وإعادة ترتيبه ثم غسل الملابس وتحضير الإفطار والعناية بالأطفال و..و..و وما إلى غير ذلك من مسؤوليات يومية، وحتى تتحكمي في الوقت بشكل جيد نقترح عليك أفكار مدهشة تسمح لك بتنظيف المنزل في شهر رمضان في وقت قياسي لا يتعدى الساعة الواحدة فقط.. تقتصدين الوقت والجهد في نفس الوقت.

إن البداية تكون مع ضبط منبه الهاتف المحمول لساعة واحدة، حيث لا ينبغي أن تتجاوز مدة تنظيف الغرفة الواحدة مدة 15 دقيقة، وحاولي عدم الرد على الهاتف عند الشروع في تنظيف المنزل ولا تأخذي وقت للراحة.

وبالموازة مع ذلك تكوني قد حضرت أدوات التنظيف اللازمة، ونذكر على سبيل المثال كل من الصابون المنظف و كوب من الخل و قطع قماش قطنية و فرشاة أسنان قديمة، وإلى جانب ملمع زجاج و مطهر و معطر جو و مناشف ورقية وكذا ملمع أخشاب و بيكربونات.

لا ينبغي أن تستغرق مدة تنظيف غرفة المعيشة أكثر من 10 دقائق، حيث تفتح في البداية الشبابيك لتهوية المنزل ويرفع بعد ذلك السجاد، وتنظف الأرضية جيدا بالمكنسة الكهربائية أو اليدوية، مع ضرروة جمع الكاركيب من أغطية ووسائد متسخة أو أطباق وتعاد إلى مكانها المخصص.

في خطوة أخرى يستعمل ملمع الأخشاب في تنظيف الطاولات والأثاث الموجود، وعقب ذلك تلمع المرايا والزجاج باستعمال الملمع أو قطعة ورق من الجرائد تكون مبللة.

انتقلي لتنظيف غرفة النوم وغرف نوم الأطفال في مدة 25 دقيقة، حيث اشرعي في تبديل أغطية الأسرة، ثم أزيلي الكراكيب وكل الأمور المتراكمة وتفرغ في سلة المهملات، وتستعمل قطعة قماش مبللة لتلميع الأخشاب أو القليل من الخل لتلميع الأسطح.

بالموازاة مع ذلك يتم تنظيف الأرضيات من الأتربة انطلاقا من الأركان، عن طريق استعمال المكنسة الكهربائية للتخلص من الأتربة.

أما مدة تنظيف الحمام فيجب أن تستغرق منك 10 دقائق فقط، حيث يتم التخلص من الملابس المتسخة والأكواب القديمة والكراكيب وكذا القمامة، ومن جهة أخرى ينظف الحوض والبانيو بالأسفنجة المخصصة لتنظيف الحمام، ويتخلص من القمامة ويتم تغيير المناشف، ومن الأحسن استعمال فرشاة أسنان قديمة لتنظيف جوانب السيراميك المتسخة التي يتعذر الوصول إليها، ويمكن استعمال ممسحات قطنية لتلميع الصنوبر والمقابض.

تلمع مرايا الحمام باستعمال المنظف الخاص بالزجاج، وينظف الجزء الخارجي من سطح المرحاض، ثم ينظف من الداخل بواسطة الفرشاة المخصصة، وفي الأخير تنظف أرضية الحمام، باستعمال الماء الساخن ووسائل التنظيف وتشطف الأرض بالماء لإزالة الصابون.