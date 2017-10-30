أقنعة اللبن والنعناع وحليب البيربيري الأفضل لتبييض بشرتك

لعل هذه الفترة من العام التي ينتهي معها فصل الصيف، تعتبر الأكثر ملاءمة للراغبات في تبييض بشرتهن، والحصول على إشراقة ونضارة لافتة.

“اليقظة” تقدم لك ثلاثة أقنعة طبيعية يمكن الإعتماد عليها لتبييض البشرة:

_ قناع اللبن(الزبادي) وعصير الطماطم وطحين الشوفان

اخلطي ملعقتي طعام من طحين الشوفان، مع ملعقة من اللبن(الزبادي)، والقليل من عصير الطماطم حتى يتشكل لديك مزيج متماسك وطري.

طبقي المزيج على بشرة نظيفة، مع الابتعاد عن محيط العينين، لمدة 15 دقيقة. ثمَّ اغسلي وجهك بماء بارد.

_ قناع أوراق النعناع

اغسلي بضع أوراق من النعناع الطازج. وأضيفي القليل من الماء إليها. واضربيها بالخلاط، وعندما تصبح ناعمة طبقيها على بشرة وجهك وعنقك لمدة 20 دقيقة. قومي بغسل وجهك بالماء النقي.

_ قناع حليب بيربيري

للّواتي لا يرغبن بتحضير خلطات منزلية، يمكنهن الاستعانة بحليب بيربيري (عنب الدب) ذي اللون البني، لأنه مستخرج من نبتة عنب الدب التي تملك خصائص تعديل إفراز مادة الميلانين في الجسم، وبالتالي العمل على منع ظهور التصبغات الجلدية المزعجة، واقفال المسام الجلدية، من دون أن يتسبب بحساسية تُذكر. هذا الحليب المتوفر في الأسواق يعمل على توحيد لون البشرة.