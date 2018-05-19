أقنعة من الليمون تخلص بشرتك من التجاعيد والبقع الداكنة

الليمون مكوّن غذائي يتم استهلاكه بعدة طرق، فيدخل في تركيبة بعص المشروبات الصحية التي تساعد الجسم على التخلص من السموم، كما ويدخل في عدد كبير من الأطباق والسلطات، وله تأثيرات إيجابية لا تُحصى ولا تُعد على الجسم وعلى البشرة.

فالليمون غني بفيتامين C المسؤول عن إنتاج الكولاجين في الجسم، كما أنه يحتوي على حامض الستريك الذي يفيد في القضاء على حب الشباب، البثور والتهابات البشرة، وعلى مضادات الأكسدة التي تجعل منه مطهراً للبشرة، ومن ناحية أخرى، تعمل مكوّنات الليمون أيضاً على تفتيح لون البشرة.

وللاستفادة من جميع هذه العناصر لتعزيز صحة بشرتك، يقومي بتمرير قطعة من الليمون على بشرتك قبل الخلود إلى النوم على أن تنتبهي أن لا تقتربي كثيراً من منطقة العيون، وترك العصير يجف على وجهك طوال الليل، وغسله في الصباح بالماء البارد لتنعمي بانتعاش ونضارة بشرتك.

من ميزات الليمون الفعالة أنه إذا تم وضعه على بشرة الوجه والعنق قبل النوم يساعد على شد الجلد، فيحمي من ظهور علامات الشيخوخة أي التجاعيد والخطوط تحت العين وعلى الجبين وحول الفم وعلى الخدود، والتجاعيد في منطقة الرقبة.

أقنعة للبشرة من الليمون

قناع النضارة: امزجي ملعقة من عصير الليمون مع ملعقة من العسل وأخرى من زيت الزيتون، ضعي الخليط على وجهك ورقبتك، انتظريه ليجف واغسلي وجهك ورقبتك بالماء البارد.

قناع المحافظة على الشباب الدائم: امزجي عصير ليمونة مع ملعقة من العسل وقطرة من زيت اللوز، ثم ضعي المزيج على بشرتك لمدة 20 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

الليمون للبقع السوداء: ضعي عصير الليمون على البقع الغامقة لمدة 10 دقائق، ثم اغسليه بالماء، وكرري هذه العملية يومياً للتخلص من القطع السوداء على البشرة.