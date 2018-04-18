أقنعة بالعسل وبياض البيض تشد بشرتك

تلجأ كثير من النساء إلى عمليات التجميل بغرض أن تظهر بصورة أصغر من عمرها وإخفاء تقدمها في السن من خلال التخلص من ترهلات البشرة والتجاعيد المبكرة وشد الجلد. لكن هناك طرق طبيعية تساعدكِ كثيراً في علاج الترهلات في حال مواظبتكِ على استخدامها، تعرفي عليها.

يرجع الأطباء مشكلة ترهل البشرة إلى عدة عوامل:

– يتأثر الوجه بوزن الجسم فكلما كان مثالياً، وتحافظ المرأة على نظام غذائي صحي كلما زاد من نضارة البشرة جداً.

– عادة ما تسبب مستحضرات التجميل مشاكل الترهل والتعب والتجاعيد، وذلك لاحتوائها على مواد كيميائية مضرة بالبشرة وبمسامها خصوصاً في حال عدم تنظيفها قبل النوم.

– يسبب التقدم في العمر ترهل الجلد نظراً لتراجع في إفراز مادة الكولاجين المسؤولة على نضارة البشرة.

– الحالة النفسية تؤثر على نضارة البشرة، وهذا يتجلى بملاحظة علامات التعب والإرهاق عند الإصابة بالاكتئاب والعكس صحيح.

خلطات طبيعية لشد البشرة



يمكنك أن تلجأي إلى الطرق الطبيعية التي تساعدكِ كثيراً في علاج الترهلات في حال مواظبتكِ على استخدامها.

ماسك العسل

اخلطي موزة مع ملعقة صغيرة من العسل الأسود وملعقة صغيرة من زيت الزيتون ودلكي وجهك بالخليط لمدة 20 قيقة ستحصلين على بشرة نظيفة وخالية من السموم المسببة للترهلات.

ماسك بياض البيض

اخلطي بياض بيضة مع ملعقة صغيرة من زيت الزعتر ودلكي وجهك بالمزيج لمدة 20 دقيقة من ثم اغسليه بالماء الفاتر، وسوف يساعدك هذا الماسك على شد البشرة نظراً لاحتواء البيض على عناصر غذائية تحفز من إنتاج مادة الكولاجين وتساعد على ترطيب البشرة.

وإلى جانب الخلطات الطبيعية ينصح بشرب الكثير من الماء نظراً لدورها الكبير في ترطيب البشرة وتنقيتها وتنظيفها من السموم كما ينصح باستخدام الكريم الواقي للشمس والذي يحمي الجلد من الترهل والتعب.