أقنعة رائعة من الترمس لشد وتفتيح بشرتك

يكثُر استخدام ماسكات الترمس لتنظيف بشرة الوجة والجسم في السبا ومنتجعات العناية بالبشرة الكبرى نظراً لفوائده العظيمة في الحفاظ على جمال البشرة ورونقها، وإليك أهم فوائد الترمس للبشرة:

١- الترمس غني بالمواد المضادة للأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة المسببة لظهور التجاعيد.

٢- يساعد الترمس على شد البشرة للحفاظ على شبابها لأطول فترة ممكنة حيث أنه يحمي من ظهور علامات الكبر المبكرة ويساهم في تجديد خلايا البشرة وعلاج التجاعيد الموجودة بالفعل وهذه من أهم فوائد الترمس للبشرة.

٣- يحتوي على كمية عالية من المعادن والفيتامينات المغذية للبشرة ويساعد على ترطيب البشرة وزيادة نعومتها لاحتوائه على نسبة عالية من الزيوت.

٤- يمكنك الاستفادة من فوائد الترمس للتقشير عن طريق استخدام الترمس المطحون على البشرة، فهو يعمل على تقشير الجلد والتخلص الخلايا الميتة المتراكمة على البشرة.

٥- يساهم أيضاً في علاج الكلف والبقع الداكنة وتفتيح البشرة.

ماسكات الترمس الشهيرة للعناية بالبشرة:

ماسك الترمس والعسل لتفتيح البشرة

يمكنك استخدام هذا القناع على بشرة الوجه أو على منطقة البيكني والإبط لتفتيح الاسمرار في هذه المناطق.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الترمس المطحون.

ملعقة كبيرة من العسل الأبيض

ملعقة كبيرة من الزبادي (يمكنك استبداله بماء الورد)

الطريقة

١- امزجي الترمس مع العسل والزبادي جيداً ثم افرديه على بشرتك مع توزيعه في حركات دائرية واتركيه لمدة ٢٠ دقيقة.

٢- اشطفي وجهك بالماء الدافئ ثم رطبيه بكريم مرطب.

٣- كرريه مرة أسبوعياً.

ماسك الترمس لتقشير البشرة

المكونات: (كمية تكفي لتغطية الوجه ويمكن زيادتها لعمل ماسك للجسم بالكامل)

٢ ملعقة كبيرة ترمس مطحون

١ ملعقة كبيرة سكر بني

٢ ملعقة عسل أبيض

١ ملعقة زيت لوز أو زيت جوز الهند

الطريقة

١- تخلط المكونات جميعاً حتى تتكون عجينة متماسكة.

٢- يفرك الوجه أو الجسم بالخليط ويترك لمدة ١٥ دقيقة.

٣- يشطف الوجه بالماء الفاتر ويرطب بكريم مرطب.