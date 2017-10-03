يتفوق على الكولاجين الصناعي …..أكثر المصادر الغنية بالكولاجين الطبيعي

الكولاجين هي مادة بروتينية تتواجد بالعضلات والغضاريف والجلد والأنسجة، حيث أنه يعد من المواد الأساسية التي تعطي الجسم النضارة والقوة واللياقة والصحة العالية، يوجد الكولاجين بنسبة 25% بالثديات، وهي ما تعرف بالكولاجين الطبيعي، وهناك نوع أخر من الكولاجين وهو الكولاجين الصناعي الذي يتم استخدامه بمستحضرات التجميل، وللتعرف أكثر عنلى مصادر الكولاجين الطبيعي إليكم هذه المعلومات القيمة التي نتمنى منها الفائدة للجميع.

فوائد الكولاجين الطبيعي

إمداد العظام والأظافر والشعر والجلد بالقوة والجمال. يساعد في تحسين أداء القلب. التخفيف من أعراض هشاشة العظام. المساعدة في شفاء الجروح. مادة بروتينية تحافظ على صحة الجلد وحمايته من التجاعيد. يساعد في فقدان الوزن. يساعد بتحسين صحة الأسنان واللثة.

أعراض نقص مادة الكولاجين بالجسم

ألم بالمفاصل والإصابة بهشاشة العظام بسن مبكرة، ظهور التجاعيد على البشرة. زيادة الترهل بالجسم. ضعف قدرة الجلد على التئام الجروح وتجديد الخلايا. شحوب بالبشرة وعدم التمتع ببشرة حيوية ونضرة.

مصادر مادة الكولاجين

الخضار الحمراء: مثل البطاطا الحمراء والفلفل الأحمر الحلو، حيث إن هذه الخضروات تحتوي على مادة الليكوبين التي تعمل كمادة مضادة للأكسدة وتساعد في تنشيط وزيادة نسبة الكولاجين بالجسم مما يزيد من نضارة الجسم والجلد.

الأسماك : مثل التونة والسلمون، حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من من الأوميجا 3 الذي يزيد من نسبة إنتاج الكولاجين بالجسم، غير أنها تحتوي على نسبة عالية من الكولاجين.

الخضروات ذات اللون الغامق : مثل السبانخ واللفت، حيث أنها تحتوي على نسبة كبيرة من فيتامين ج الذي يعمل على تحفيز الكولاجين بالجسم وزيادة نسبته التي تعمل على إمداد الجسم بالفائدة.

الفاكهة التي تحتوي على اللون البرتقالي : مثل البرتقال والجزر والبطاطا الحلوة، حيث أنها تحتوي على نسبة عالية من فيتامين أ الذي يعمل على تجديد مادة الكولاجين بالجسم وبناء الخلايا التالفة به.

التوت الأحمر : يساعد بزيادة نسبة الكولاجين بالجسم.

الحمضيات : مثل الليمون والبرتقال والجريب فروت والبوملي، فهذه الفاكهة تزيد من إنتاج الكولاجين بالجسم وتساعد على تقوية مناعة الجسم.

الثوم : يعمل الثوم على زيادة نسبة الكولاجين بالجسم ويزيد من فاعليته بالجسم وهو من أقوى المواد التي تحتوي على الكولاجين.