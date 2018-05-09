أكلات مغذية وصحية ينصح بتناولها في سحور رمضان

دون شك لا تقل وجبة السحور في شهر رمضان أهمية عن وجبة الإفطار، نظرا لفوائدها الغذائية العديدة، حيث تمد الجسم بالطاقة اللازمة وتمنع الإصابة بالصداع وتقلل من الشعور بالتعب، لذا ينصح بتناول السحور لكن هناك أطعمة محددة يمكن الإقبال عليها لأنها مشبعة وصحية، وتمنح الجسم الحيوية والطاقة اللازمة، غير أنه يجب أن تحتوي وجبة السحور على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم “من البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن”، ولا ينبغي تناول أكلات فيها كمية كبيرة من السكر والملح لأنها تزيد من حدة العطش، مع تجنب تناول الدهون والمقليات من الأطعمة.

إن تناول الخضروات ضروري في السحور كونها غنية بنسبة عالية من الألياف التي تمنح شعورا بالامتلاء والشبع، وبالإضافة إلى ذلك تمنع حدوث الإمساك، ومن بين هذه الخضار نذكر الخيار والخس الغنيان بالمياه.

يعد الخبز الأسمر مصدر حقيقي لطاقة الجسم كونه يتوفر على فيتامين “ب1″، وعلى ألياف تنظم عملية الهضم وتشعر الجسم بالشبع، وتجعله يخزن الماء في الجسم حتى لا يشعر الصائم بالعطش.

يشتهر أن العائلة المصرية على وجه الخصوص والعديد من العائلات العربية تقبل كثيرا على طبق الفول في السحور، لأنه غني بالبروتينات والحديد و الأملاح المعدنية وكذا المغنيسيوم والبوتاسيوم، وفوق ذلك يحتوي على ألياف تمنح الشعور بالشبع لفترة أطول.

يمكن الإقبال على المكسرات لأنها تحتوي على الفيتامينات والمعادن التي تمد الجسم بالطاقة، ونذكر من بينها البندق والفستق والزبيب على وجه الخصوص.

بإمكان الزبادي أن يمتص الشعور بالعطش ويقضي عليه، لأنه غني بالبروتينات والكالسيوم وإلى جانب ذلك الزبادي مفيدة للمعدة والجهاز الهضمي، ويمكن تناولها مع قطع من الفاكهة للزيادة في نسبة الماء في الجسم .

يعرف البيض أنه غني بالبروتين والكالسيوم ويزيد من نشاط الجسم، ويشعر الصائم بالشبع، وبالموازاة مع ذلك ينصح بشرب الماء وأكل التمر.