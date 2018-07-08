“ألتشين سانجو” بطلة “حب للإيجار” تصبح شرطية وتعيش مع “الموتى”

تخوض الممثلة التركية ألتشين سانجو بطلة مسلسل “حب للإيجار” الشهيرة في الوطن العربي باسم “ديما”، بطولة عمل درامي جديد، تتقمص فيه لأول مرة دور شرطية تتوغل بين مصاصي الدماء، حيث أعطت موافقتها النهائية وتستعد من أجل الانضمام لفريق عمل هذا المسلسل الجديد.

كشفت صحيفة Milliyet التركية، أن النجمة ألتشين سانجو، أو “ديما” تتأهب للانطلاق في تصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم “Can Kırıkları” بدور شرطية، حيث يتم تناول فيه قصة شرطيتين تعيشان حياة صعبة للغاية، وفوق ذلك تحاصرهما الكثير من المخاطر وتواجهها العديد من التحديات.

ووقفت الصحافة التركية بإسهاب في الحديث عن النجمة، حيث أثنت على جرأة الممثلة التركية “ألتشين سانجو” بطلة مسلسل “حب للإيجار” بعد رفضها المشاركة في الأعمال التلفزيونية التقليدية، وتفضيلها خوض بطولة مسلسل ذا طابع الرعب ويحمل عنوان “الموتى”، علما أنه مسلسل تركي يسلط الضوء على مصاصي الدماء، ويعد الأول من نوعه على مستوى الدراما التركية وسيكتشفه الجمهور التركي لأول مرة.

وبالموازة مع ذلك ترى الصحافة أن قبول النجمة ألتشين تقمص بطولة “الموتى”، تحديا لها ولقدراتها كممثلة شاملة، خاصة بعد نجاحها باللون التراجيدي في مسلسل “ليث ونورا” مع كيفانش تاتليتوغ، وإلى جانب نجاحها في اللون الرومانسي الكوميدي في مسلسل “حب للإيجار”، وبالإضافة إلى فيلم “زمن السعادة” مع النجم باريش أردوتش.

علما أن النجمة التي ولدت في إزمير درست في قسم الأوبرا في الجامعة، ومباشرة بعد تخرجها اقتحمت عالم الفن.