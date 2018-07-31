الألوان تتلاعب بين الجريء والطبيعي على شعرك في 2018

التلاعب في ألوان الشعر هي السمة الرئيسية لصبغات الشعر في عام 2018 كما هو الحال في ألوان الماكياج حيث تتجه أكثر إلى الجرأة، فمن المألوف أن نجد لون الشعر بنفسجي أو أبيض وحتى درجات الأشقر تجنح إلى الأشقر الأصفر الواضح ناهيك عن عودة أسلوب البلياج وفي المقابل نجد الصبغات الدارجة هذا العام أيضاً النقيض تماماً وهي الألوان الطبيعية مثل البني والأسود .. وسنخبرك فيما يلي بأشهر ألوان صبغات الشعر لعام 2018 لتحصلي على لوك جديد.

– درجات الأشقر الصريحة تنتشر هذا العام، ولكن يمكنك اللعب في درجات الأصفر من الفاتح للداكن بأسلوب البلاياج لتكون إطلالتك أقرب للطبيعية.

– الأشقر المائل للون الذهبي من ألوان صبغات الشعر التي تستمر موضتها لعام 2018. وستجدينها تتنوع بين الذهبي المشع جداً ودرجات الذهبي المطفية قليلا والتي تعد مثالية لأوقات الصيف.

– تنتشر بقوة في عالم صبغات الشعر لعام 2018 موضة الشعر الأبيض المائل للفضي الداكن أو الرمادي بشهادة خبراء الشعر في الماركات العالمية حيث هناك ميل للألوان الجريئة فإذا كنت تبحثين عن طلة مغايرة وجريئة هذا العام، اجعلي هذه الألوان واحدة من خياراتك.

– يمكنك إدخال ألوان أخرى ومزجها مع الفضي مثل درجات الأزرق أو البنفسجي أو الوردي والتي ستمنح شعرك مظهراً أكثر حيوية وشباباً في أوقات الصيف.

– إذا كنت تميلين للألوان الطبيعية فيمكنك صبغ شعرك بدرجات البني الدافئة فهي ستعطيك إطلالة مليئة بالغموض والسحر.

– البنفسجي من ألوان صبغات الشعر الأساسية هذا العام. ويمكنك إما الاختيار من أي من درجاته أو المزج بينهم على شعرك بأسلوب البلاياج.

– لازال اللون البلاتيني الذي ظهرمنذ عدة أعوام مستمراً في عام 2018 بدرجات ميتالك، حيث يمكنك مزجه مع الفضي بأسلوب الأومبري أو تدريجه على الشعر من الدراجات الداكنة في الأعلى للفاتحة في الأسفل.

– لازال الأسود يحظى بنفس المكانة والجاذبية فهو من أهم ألوان صبغات شعر 2018 والتي لا تذهب موضتها أبداً..