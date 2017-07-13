إليسا “عكس اللي شايفينها” تحصد 8 ملايين مستمع في ساعات قليلة

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تمكنت النجمة اللبنانية إليسا من إبهار جمهورها وحبست أنفاس كل من شاهد فيديو كليب أغنيتها الجديدة، التي تحمل عنوان “عكس اللي شايفينها”، وكشفت عن موهبة كبيرة واحترافية عالية في التمثيل باعتراف المعجبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذي اندهش كثيراً للمستوى العالي الذي أظهرته، وفي سابقة هي الأولى من نوعها أي بعد ساعات قليلة من طرح الفيديو كليب، تمكن من استقطاب نحو 8 مليون مستمع.

بالفعل حطمت النجمة اللبنانية ملكة الإحساس إليسا الرقم القياسي وأثبتت مرة أخرى بأنها تعد من أهم الفنانات العربيات، على اعتبار أنه مباشرة بعد طرحها لأغنيتها الجديدة التي تحمل عنوان “عكس اللي شايفينها” على طريقة الفيديو كليب، تمكنت من استقطاب خلال ساعات قليلة ما لا يقل عن 8 ملايين مستمع ويمكن القول أنها باتت تتصدر المواضيع الأكثر تداولاً على شبكة التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وكل من شاهد أداء إليسا التمثيلي والغنائي انبهر وأشاد باحترافيتها العالية في تجسيد دور مواطنتها الراقصة “داني بسترس”، علماً أن “بسترس” التي تنحدر من عائلة أرستقراطية ثرية، عاشت معاناة مأساة فقدان ابنها غرقاً في إحدى المسابح، ولأنها لم تتحمل فراقه عاشت حياة قاسية في أعماق نفسها، لكن ملامحها لم تكن تكشف ذلك، وعندما لم تتحمل قررت الانتحار والرحيل إلى الأبد.

لا يخفى أن هناك من يحاول المطابقة بين قصة داني التي احترفت الرقص الشرقي رغم معارضة أهلها، وقصة النجمة العالمية داليدا التي كانت تبحث عن الحب في حياتها لكنها لم تجده.