يرفض تسمية الحفلات المنتشرة في المناطق اللبنانية بالمهرجانات …..روميو لحود يرى ابنته ألين متفوّقة على والدتها سلوى القطريب

الفنان اللبناني الكبير روميو لحود حلَّ ضيفاً على برنامج “سهرة عمر” بموسمه الثاني، والذي يقدمه شادي ريشا مساء كل سبت عبر تلفزيون لبنان.

في بداية الحلقة، اعتبر روميو أنّه لا يمكن تسمية بعض الحفلات التي تقام في المناطق اللبنانية بالمهرجانات، حيث قال: “مش كل مين عمل مهرجان يعني عمل مهرجان، هذه حفلات شخصية ولا يحق لهم تسميتها مهرجان، لأنّ المهرجان بحاجة لعطاء وأشخاص يدركون قيمته وفريق عمل كبير جداً”.

وأضاف: “غير مقبول أن تصبح كل سيدة لديها بعض النفوذ رئيسة مهرجان، هذه المهنة بحاجة إلى أشخاص محترفين”.

وعن وضع المسرح في لبنان، أشار لحود إلى أنّه لا يوجد مسرحاً في لبنان، حيث قال: “المسرح الوحيد المتكامل في لبنان هو كازينو لبنان، يليه في المرتبة الثانية مسرحي”.

وعن مسرحية “بنت الجبل” التي أعاد تقديمها أكثر من مرة، قال روميو: “هذه المسرحية قدمناها لكل الأعمار”، كما قارن بين الفنانة الراحلة سلوى القطريب وابنتها الفنانة ألين لحود وقال: “ألين عندما كانت بائعة زهور تفوّقت على والدتها، وهذا الدور كان يليق بشكلها وطريقتها وحركاتها، لكن عندما أصبحت الشخصية “ليدي” فسلوى قدّمت الدور بطريقة أفضل”.