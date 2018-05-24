الصفحة الرئيسية > أماني سويسي لليقظة: أستعد لتصوير أغنية خليجية وهذه مشاريعي بالمغرب

أماني سويسي لليقظة: أستعد لتصوير أغنية خليجية وهذه مشاريعي بالمغرب

بقلم

مايو ٢٤ ,٢٠١٨

انتهت الفنانة التونسية “أماني سويسي” من تسجيل أغنية تونسية صاغ كلماتها ولحنها “حسان قسنطيني”، ستطرح قريبا، كما كشفت عن استعدادها لتصوير أغنيتها الخليجية “بالسماء عالي” وهي كلمات وألحان وتوزيع “عبد الله العماني.”

وعن مشاريعها المستقبلية في المغرب، بعد أن اجتمعت قبل شهرين بمدير شركة للإنتاج بالمملكة، قالت “أماني” في حديثها مع اليقظة، إنها لم توقع بعد على أي عقد مع شركة مغربية، لكنها تدرس مشروع طرح أغنية مغربية تكون قريبة من الشعب المغربي، وستحرص من خلالها على استشارة العديد من أصدقائها المغاربة خاصة على مستوى الكلمات احتراما للجمهور المغربي الذي ساندها بشكل كبير خلال مشاركتها ضمن برنامج المسابقات ستار أكاديمي في موسمه الثاني.

الأوسمة

اخترنا لك

النجمة هيا عبدالسلام نجوم ومشاهير النجمة هيا عبدالسلام: 2015 عام كشف لي أقنعة أعدائي

ديسمبر ٢٦ ,٢٠١٥

عمرو واكد نجوم ومشاهير عمرو واكد يدعو إلى توقيف منتج "الحرباية" بعدما حرمه من أخذ مستحقاته

أبريل ٢٩ ,٢٠١٨

الأميرة ديانا نجوم ومشاهير الليدي ديانا اعتمدت حيلا طبيعية سهلة لإخفاء الهالات السوداء

أبريل ١٧ ,٢٠١٨

المنتج والفنان باسم عبدالأمير نجوم ومشاهير المنتج والفنان باسم عبدالأمير

يوليو ١٩ ,٢٠١٤