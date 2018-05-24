أماني سويسي لليقظة: أستعد لتصوير أغنية خليجية وهذه مشاريعي بالمغرب

انتهت الفنانة التونسية “أماني سويسي” من تسجيل أغنية تونسية صاغ كلماتها ولحنها “حسان قسنطيني”، ستطرح قريبا، كما كشفت عن استعدادها لتصوير أغنيتها الخليجية “بالسماء عالي” وهي كلمات وألحان وتوزيع “عبد الله العماني.”

وعن مشاريعها المستقبلية في المغرب، بعد أن اجتمعت قبل شهرين بمدير شركة للإنتاج بالمملكة، قالت “أماني” في حديثها مع اليقظة، إنها لم توقع بعد على أي عقد مع شركة مغربية، لكنها تدرس مشروع طرح أغنية مغربية تكون قريبة من الشعب المغربي، وستحرص من خلالها على استشارة العديد من أصدقائها المغاربة خاصة على مستوى الكلمات احتراما للجمهور المغربي الذي ساندها بشكل كبير خلال مشاركتها ضمن برنامج المسابقات ستار أكاديمي في موسمه الثاني.