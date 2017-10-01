أمل بشوشة تطل بـ”لوك” جديد وشعر أشقر طويل

ظهرت النجمة أمل بشوشة، وللمرة الأولى، بالشعر الأشقر الطويل الذي يحاكي شعر النجمة مايا دياب.

لقد تمكّن مُصمّم ومزيّن الشعر ميشال زيتون وخبيرة التجميل كوليت إسكندر مرّة جديدة من كسر القواعد في تعاونهما مع النجمة أمل بشوشة وأجريا تغييراً جذرياً في مظهرها.

وكانت بشوشة قد خضعت لجلسة تصوير مؤخراً بالتعاون مع خبيرة التجميل كوليت إسكندر والستايلست جوني متّى والمصوّر محمّد سيف الدين.

وقد عبّر ميشال زيتون عن سعادته بنتيجة تعاونه المُستمرّ مع النجمة أمل بشوشة التي أظهرها بلوك جديد ومُختلف وأضاف: “أحببت جرأة وثقة أمل بشوشة بي كونها غالباً ما تعتمد الإطلالة الكلاسيكيّة من حيث اللون، وأردت أن أراها بصورة جديدة كسرت من خلالها قاعدة اللون الأشقر المُرتبط فقط بفصل الصيف”.