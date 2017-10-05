أمل بوشوشة تبكي بحرقة على الهواء بسبب أحلام مستغانمي

بكت الفنانة الجزائرية المتألقة أمل بوشوشة بحرقة على الهواء، خلال استضافتها في حلقة “صار وقتنا” مع الإعلامي ميلاد حدشيتي على شاشة تلفزيون الجديد ببيروت، متأثرة باتهامات وجهتها لها الكاتبة الشهيرة عربياً أحلام مستغانمي، وقالت أن مواطنتها مستغانمي ظلمتها كثيراً عندما عبرت عن استيائها بعد تجسيدها أحد أدوار البطولة في مسلسل مدرسة الحب، المأخوذ كما تعتقد عن روايتها “الأسود يليق بك”.

سارعت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة التي رشحت مؤخراً للانضمام إلى أبطال مسلسل الهيبة في جزئه الثاني، بنفي الاتهامات التي طالتها من قبل الكاتبة أحلام مستغاني بعد مشاركتها في مسلسل “مدرسة الحب”، الذي قالت بشأنه أحلام بأنه مسروق عن روايتها الأخيرة “الأسود يليق بك”.

وردت أمل بعد أن ذرفت الدموع وشرحت سوء التفاهم الذي حدث قائلة:”..أحلام بالنسبة لي ليست فقط كاتبة كبيرة بل وطن وكل جزائري عندي هو وطن..”.. وتساءلت أمل بوشوشة في سياق متصل”..هل يعقل أنني أنا التي شهدت ميلاد الأسود يليق بك.. خطوة.. خطوة ..أن أقبل بتجسيد دور في عمل مسروق عن السيدة أحلام..؟..

وعبرت الفنانة أمل عن استيائها كثيراً كون أحلام لم تتصل بها بشأن هذا الموضوع في عبارات تنبض بالاستفهام والتعجب: “..لا ألوم ولا أعتب على أحلام مستغانمي لأنه من حقها أن تدافع عن ملكيتها الفكرية.. لكن كان عليها أن تتصل بي عن طريق الهاتف لتسمع مني بدل أن تستمع إلى أناس يختفون وراء الصور والأسماء..”.

واعترفت بوشوشة بأفضال أحلام عليها قائلة: “..أكلنا عيش وملح ورشحتني لبطولة ذاكرة الجسد.. وهو العمل الذي وضعني على الطريق الصحيح.. وكنت حينها خارجة من برنامج هواة..”.

وذهبت أمل إلى أبعد من ذلك عندما كشفت أن مسلسل “مدرسة الحب” لم يضف لها أي جديد في مسارها الفني، وأن وسائط التواصل الاجتماعي لا تصنع لها الشهرة والانتشار بل الأعمال الفنية الناجحة.

وأوضحت بشأن تجربة الأمومة التي عاشتها مؤخراً، أنها أجمل شيء حدث في حياتها، محذرة من جلد الأشخاص بالأحكام المسبقة، على اعتبار أنه من أصعب الأمور أن تظلم الأشخاص ولا يتسنى لك الاعتذار لهم، غير أنها تعرف تماماً كيف تعتذر، والجدير بالإشارة فإن الفنانة الجزائرية التي تجمع ما بين التمثيل والغناء خريجة ستار أكاديمي، غيرت مؤخراً في إطلالتها حيث ظهرت بلوك شعرها الجديد كوجه إعلاني لصالون “ميشال كوليت”.