لسنا بغابة ولا نحارب بعض …أمل بوشوشة تشيد بنجاح وتألق نادين نجيم

اعتبرت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة أن الفنانة نادين نسيب نجيم ممثلة مهمة، وعملت كثيراً لكي تصل إلى كل ما حققته من نجاح وتألق، أما بخصوص الفنانة التي يحبها الجمهور أكثر للتمثيل إلى جانب النجم تيم حسن؟.. فأرجعت الحكم إلى ذوق الجمهور وقالت بأنه لا يمكنها الفصل في ذلك، وجاءت شهادة أمل لتثلج صدر نادين نجيم وردت عليها باحترام وحب كبير عبر تغريدة من خلال تويتر.

فقد أكدت النجمة أمل بوشوشة خلال استضافتها من قبل برنامج “منا وجر”، الذي تبثه قناة MTV اللبنانية، وباعتبار أنها رشحت لدور البطلة في مسلسل “الهيبة” إلى جانب تيم حسن قبل انسحابها والتعاقد مع النجمة نيكول سابا، أنهم في الوسط الفني يسعدون لنجاح بعضهما البعض ولا يحاربون بعضهم، وأثنت كثيراً على تيم ..قائلة: “.. نحن لا نعيش بغابة ولا نحارب بعض.. يجب أن نفرح بنجاحات الآخرين.. أنا وتيم حسن شاركنا في مسلسل “الإخوة” وعدد حلقاته 116 حلقة… الناس تعودت علينا لطول الحلقات.. ولكن تيم ممثل مجتهد ورائع وناجح والناس تحبه.. ولذلك فهو ينجح مع كل من يمثل معهن”

وردت أمل بوشوشة بصراحة كبيرة على سؤال يتعلق بمن يحب الجمهور التمثيل أمام تيم.. هل هي أم نادين..؟ فأجابت بصدر رحب وصدق: “أنا لا أعلم من يفضل الناس مع تيم حسن.. أنا أم نادين.. يجب أن تسأل الناس.. وبالنهاية هذه أذواق.. لا يوجد شك أن نادين ممثلة مهمة جداً.. وأن ما وصلت إليه نتيجة تعب وإصرار.. وهي تستحقه.”

استحسنت نادين نسيب نجيم تصريح النجمة الجزائرية، حيث قامت بنشر مقطع فيديو يتضمن كلمات أمل التي أشادت فيه بها، وأرفقتها بتغريدة عبر موقع تويتر وأكدت فيها: “..شكراً أمل.. أنتِ إنسانة محترمة وجميلة من الداخل والخارج.. الله يعطيكِ على قدر نواياكِ..”.