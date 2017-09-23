أمل بوشوشة تنضم لأسرة “الهيبة” وعبدو شاهين ينجو من الموت

وقع الاختيار على النجمة الجزائرية أمل بوشوشة لتخوض بطولة الجزء الثاني من مسلسل “الهيبة إلى جانب النجم تيم حسن، عوضاً عن الممثلة نادين نسيب نجيم، ويعد الموسم الجديد من هذا العمل الفني بالكثير بالنظر إلى سلسلة من المفاجآت التي يحملها للجمهور العربي، وتم النفي بقوة حول كل ما أشيع بخصوص اختيار ملكة الجمال فاليري أبو شقرا لتقوم بالبطولة النسائية كون دورها سيكون ثانوياً أي كضيفة شرف في بعض الحلقات.

لا يخفى كل من تابع مسلسل “الهيبة” في جزئه الأول، أنه كان عملاً قوياً ومشوقاً في نفس الوقت، ولذلك حصد نسبة مشاهدة عالية في الوطن العربي، لكن بعد عرضه خلال رمضان الماضي تم الإعلان عن انفصال كل من النجم السوري تيم حسن واللبنانية المتألقة نادين نسيب نجيم فنياً، بعد نجاحهما معاً في تقديم أعمال مميزة طيلة عدة مواسم، ومنذ ذلك الوقت والتوقعات ترشح أسماءاً وتستبعد وجوه أخرى، إلى غاية الكشف أن البطولة النسائية سوف تسند إلى النجمة الجزائرية أمل بوشوشة التي تجمع ما بين الغناء والتمثيل، إلى جانب انضمام الممثل الكبير رفيق علي أحمد إلى أبطال هذا المسلسل، ومن المنتظر أن ينحصر دوره في مواجهة الشخصية التي سوف يتقمصها النجم تيم حسن.

يذكر أن الممثل اللبناني عبدو شاهين الذي جسد دور “شاهين” خلال الجزء الأول، لن ينسحب من المسلسل كما كان يخيل للكثيرين على خلفية توقع البعض اختفائه كونه يكون قد فارق الحياة.

والجدير بالإشارة فإن أمل بوشوشة سبق لها العمل مع تيم حسن في مسلسل “الإخوة”.