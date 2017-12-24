أمل بوشوشة وأحمد عز يجتمعان مع “أبو عمر المصري”

تأكدت مشاركة النجمة الجزائرية أمل بوشوشة العائدة من عطلة الأمومة الطويلة التي اقتطعتها، في مسلسل مصري يحمل عنوان “أبو عمر المصري”، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد عز وأروى جودة، ومن المقرر أن يشرع في تصوير مشاهده مع مطلع العام المقبل، ليشارك في السباق الرمضاني 2018.

تعاقدت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة مع المنتج طارق الجنايني للتواجد مع أسرة مسلسل “أبو عمر المصري”، حيث من المقرر أن تتقمص أمل دور فتاة عربية تلتقي مع أحمد عز في الخارج، ثم تتطور بعد ذلك الأحداث، ويجري الحديث عن ترشيح المخرج أحمد خالد موسي للفنانة الجزائرية لأداء أحد أدوار البطولة النسائية.

وتمكنت كاتبة السيناريو مريم نعوم من كتابة حوالي 15 حلقة إلى غاية اليوم، علماً أن قصة هذا العمل الفني مقتبسة عن روايتين للكاتب عز الدين شكري، ويتعلق الأمر بكل من “مقتل فخر الدين” و”أبو عمر المصري”.

يذكر أن الممثل أحمد عز لديه أجندة فنية مكثفة، حيث ينتظره تصوير فيلم يحمل عنوان “يونس” مع المخرج أحمد علاء، ومن المقرر أن يشرع في تصوير مشاهده الأولى خلال الأيام المقبلة.