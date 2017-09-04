أمل حجازي ترتدي الحجاب وتعتزل الغناء

أثارت المطربة اللبنانية الشهيرة أمل حجازي موجة من الجدال على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم، فقد غردت حجازي عبر حسابها الشخصي اليوم معلنة خبر ارتدائها للحجاب، كما أكدت أنها لن تعود الى تقديم هذا النوع من الغناء على حد وصفها، وكشفت حجازي عن معايشتها لحالة من الصراع النفسي الطويل بسبب تفكيرها في هذا الامر منذ فترة ليست بالقصيرة.

كما عبرت عن سعادتها الغامرة بسبب توصلها لهذا القرار في يوم وقفة عرفه لهذا العام ، وجهت أمل حجازي الحديث لجمهورها قائلة “من يحبني فعلا يتمنى لي السعادة”.

انقسم جمهور أمل حجازي بين مؤيد يتمنى لها النجاح والسعادة في حياتها الجديدة وبين معارض يرى في هذه الخطوة خسارة لفنها.

الجدير بالذكر أن أمل حجازي كانت قد بدأت حياتها الفنية عام 2001 عندما أطلقت أو ألبوماتها بعنوان “آخر غرام”، حققت حجازي نجاحا باهرا في العام التالي عندما أطلقت ألبومها الثاني بعنوان “زمان” عام 2002 والذي احتوى على أغنية ” عينك عينك” مع المطرب الجزائري فوديل، ومنذ ذلك الوقت وهي تقدم بصمات فنية راسخة في ذهن الجمهور العربي مثل ألبومات “بتدور على قلبي، بياع الورد، خالة يا خالة، كيف القمر” أما آخر أعمالها فقد كان ألبوم ” ويلك من الله” عام 2010 من انتاج شركة روتانا.