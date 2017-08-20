أمل علم الدين تتوقف عن العمل مؤقتاً وجورج كلوني يحضر للانتقال للإقامة في أمريكا

شرع مؤخراً جورج كلوني الذي يقضي عطلته الصيفية برفقة زوجته أمل كلوني وتوأمه حديثي الولادة بإيطاليا، بعيداً عن مطاردة أعين الفضوليين، في تهيئة منزله الكائن في مدينة لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأميركية، بسبب تخوفه من الوضع الأمني بإنجلترا وبالتحديد من التهديدات الإرهابية، لذا يتأهب للانتقال من أجل الإقامة في مكان يوفر فيه ظروفاً مثالية وآمنة لأسرته، ومن جهة أخرى قررت أمل كلوني التوقف مؤقتاً عن العمل كمحامية للتفرغ من أجل تربية طفليها والاهتمام بهما.

تناولت جريدة Daily Star في مقال نشرته العديد من الأخبار عن الثنائي العالمي جورج كلوني وزوجته أيقونة الموضة أمل علم الدين، وكشفت أنه يحضر بشكل متقدم من أجل الانتقال بالفعل للإقامة بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدة في نفس السياق أنه قام بتوظيف عملاء سريين مكلفين بحماية توأمه، وأشارت بأنه رصد 16 مليون دولار من أجل توسيع منزلهما المتواجد في بيركشاير، حيث أضاف جناحاً جديداً بهدف استقبال مربية الطفلين، حتى يكونا في مأمن وفي ظروف تتوفر فيهما كل الشروط المثالية المطلوبة.

علماً أن هذا الثنائي الشهير يتواجد في الوقت الحالي بالقرب من بحيرة كوموفي بإيطاليا، من أجل قضاء إجازة صيفية هادئة بعيداً عن عدسات الكاميرا والباباراتزين، ومن جهة أخرى قررت المحامية أمل كلوني المختصة في الدفاع عن حقوق الإنسان، التوقف مؤقتاً عن العمل من أجل التفرغ لتربية طفليها.