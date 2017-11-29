المحكمة تحجز على مليون و٣٠٠ ألف ريال من أموال ناصر القصبي وعبد الله السدحان

تم الحجز على أموال النجم السعودي ناصر القصبي وصديقه الممثل عبد الله السدحان، بموجب حكم قضائي غيابي صدر عن المحكمة السعودية بسبب سلسلة طاش ما طاش”، وقدرت الغرامة المفروضة عليهما بمليون و300 ألف ريال سعودي لصالح المخرج عامر الحمود، الذي رفع ضدهما دعوى قضائية، وسرعان ما انتشر الخبر الذي صدم الجمهور كثيراً.

أصدرت المحكمة السعودية قراراً غيابياً ضد ناصر القصبي وعبد الله السدحان، شريكه في بطولة سلسلة طاش ما طاش”، يقضي بفرض غرامة قدرها مليون و300 ألف ريال سعودي لصالح المدعي المخرج عامر الحمود، على خلفية قيام عامر الحمود منذ عدة أشهر، برفع دعوى قضائية ضد ناصر القصبي والسدحان، ووجهت لهما اتهامات باستغلال اسم “طاش ما طاش”، أي انطلاقاً من الجزء الثالث وإلى غاية الجزء الثامن عشر، رغم امتلاكه لحقوق امتلاك اسم “طاش ما طاش”، بفعل القرار الذي أصدرته لجنة حقوق المؤلف منذ 6 سنوات وتمنحه هذا الحق.

وفي سياق آخر اعتبر محمد السنيدي محامى المخرج عامر الحمود، أن الحكم القضائي ضد الممثلين صار نافذاً، و تم حجز مبلغ مليون و300 ألف من حساباتهما البنكية.

وسارع سعود الرمان المستشار القانونى لناصر القصبى وعبد الله السدحان بتقديم التماس، من أجل إعادة النظر في الحكم الصادر لدى محكمة الاستئناف في الرياض، ومن المنتظر أن يبت فيه خلال الأيام القليلة المقبلة.