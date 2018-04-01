أمور عليك مراعاتها عند تربية ابنتك

تربية البنات تختلف تماماً عن تربية الأولاد، وإليك بعض المعلومات الواجب معرفتها عند تربية البنات.

الإناث يتطورن في النمو أسرع من الذكور

بالطبع كل الأطفال مختلفة، ولكن الإناث عادة ما يتطورن في النمو قبل الذكور الذين في مثل أعمارهم، وينطبق ذلك على الكلام والزحف والمشي والتصفيق والقراءة.

الفتيات عادة هادئات

الفتيات هادئات، وتكمن طاقتهن في القيام بأفعال كثيرة أثناء جلوسهن، بمعنى يمكنهن الجلوس لمدة ساعة، من أجل الرسم أو صنع الحلي والتلوين، على عكس الذكور كثيري الحركة.

الإناث أكثر حذراً من الذكور

الفتيات يتميزن بكونهن أكثر حذراً في التعامل مع البيئة المحيطة من الذكور، ولا يتمتعن بحب تجربة كل شيء والبحث في الأشياء مثل الذكور، فقد تخاف الفتاة من الحيوانات الصغيرة وبعض الألعاب وتتعامل مع ما يحيط بها عادة بحذر.

الإناث يتحدثن كثيراً

تحب الفتيات التحدث كثيراً، على عكس الأولاد الذين عادة ما يكونون أقل حديثاً، تحب ابنتك أن تنصتي إليها وتسترسل في سرد الحكايات والتعبير عن آرائها وإبداء ملاحظاتها، فعوّدي نفسك دائماً على الإصغاء وتصحيح مفاهيمها ومناقشة ملاحظاتها.

ملابسك وأحذيتك ذات الكعب وأدوات مكياجك ستكون ضمن ألعابها المفضلة

حيث تحب الفتيات اللعب بالأحذية العالية وأدوات التجميل والملابس، ستجدين أحذيتك في قدم فتاتك الصغيرة كثيراً، فهي بالنسبة لها وسيلة للعب.

تتمتع الفتيات بطاقة وقدرة على التحدي

تستطيع الفتيات في هذه الأيام أن يلعبن أي شيء، ابتداءً من كرة السلة ووصولًا إلى كرة القدم، كما يتمتعن بمهارات اجتماعية كبيرة، فلا تحصري ابنتك في اختيارات محددة، وعززي ثقتها بنفسها، وتابعيها وابدي ملاحظاتك، واتركي لها حرية الاختيار.

ستتعاركين معها كثيراً حول تسريحة شعرها

عندما ترغبين في تصفيف شعر ابنتك بطريقة معينة مخالفة لرغبتها، فقد ترغب في قصة في كل مرحلة من مراحل حياتها، نظراً لإعجابها بقصة شعر مختلفة، وربما سترغب في تلوينه أيضاً، ستتعاركان صباحًا عند ذهابها إلى المدرسة، لأنها ترغب في الذهاب إلي المدرسة بتسريحة لا تصلح، لذلك عليك أن تحاولي أن تتعاملي معها دائماً بلطف وناقشيها فيما ترغب في فعله وعلميها ما يصح وما لا يصح.

الإناث عاطفيات

تحمل الفتيات مشاعر فياضة، ولديهن نظرة مختلفة تجاه الأمور، من ثم لا تتهمي ابنتك أبداً بالحساسية الزائدة، ولا تهملي مشاعرها، خاصةً عند وجود أطفال غيرها.

تتمتع الأم وابنتها بعلاقة مختلفة

هناك رابط مختلف بين الأم وابنتها، وهذا أمر قد تعجزين عن تفسيره، ولكنك لن تعجزي عن الشعور به، للفتيات طابع مختلف ويمكنك مشاركة الكثير معها.

ستشترين لها يوماً ما أشياء لا تحتاجها

عندما ترزقين بفتاة، عادة ما تبحثين دوماً عن شراء الملابس والأحذية لها وكل مستلزماتها، وتعلمينها عندما تكبر كيف تهتم بمظهرها وأناقتها وبشرتها ونظافتها الشخصية، في مرحلة ما لن تلقى الأشياء التي تشترينها لها إعجاب ابنتك، وسترغب في شراء الأغراض على ذوقها الخاص، وستستمرين أنتِ أيضاً في شراء الأغراض لها ومحاولة إقناعها بها، ولذلك عليك أن لا تتضايقي أو تشتري المزيد اتركيها تختار في كبرها.