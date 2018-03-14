أمور لا يمكنك التحدث بها مع زميلاتك في العمل

تقضي المرأة العاملة جزء كبير من وقتها في مكان العمل، وتبني فيه مع زميلاتها علاقات ود؛ كي تجعل بيئة العمل مريحة، إلا أن هناك حدود لهذا الود، فما هي الأشياء التي يجب أن تظل طي الكتمان حتى عن أقرب المقربات من زميلات العمل؟

معتقداتك السياسية

مناقشة المعتقدات السياسية غالباً ما تترك وراءها مشاعر سلبية، ومعارضة هذه المعتقدات واحدة من أكثر الأشياء التي يمكن أن تشعر الآخر بالتوجس، عليك الاستماع للآخرين دون إبداء رأيك أو الدخول في نقاش معهم، قدر المستطاع ومن دون إحراج.

الرأي السلبي بالزملاء

إذا كنت تعتقدين أن شخصاً ما غير كفء فاحتفظي برأيك لنفسك، هناك دائماً أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة في أي مكان عمل، إذا كنت لا تقدرين على مساعدتهم فلا مبرر للحديث هنا وهناك عن عدم كفاءتهم.

راتبك

الكشف عن راتبك لزملاء العمل سيخلق بعض الضغينة، فمن المستحيل أن تكون الرواتب عادلة تماماً، والكشف عن راتبك يجعل زملاء العمل يضعونك تحت المجهر ويتصيدون أخطاءك وبأنك لا تستحقين مثل هذا الراتب.

تكرهين عملك

ترديد أنك تكرهين عملك باستمرار يعطي انطباعاً عنك بأنك شخص سلبي، وليس شخصاً فاعلاً في فريق العمل، وهذا يقلل من معنويات المجموعة، والرؤساء يكتشفون سريعاً هؤلاء الناس، فتذكري أن هناك متحمسين جداً لعملهم يمكن أن يترقوا ويحلوا محلك.

الحديث عن علاقتك الخاصة بزوجك

علاقتك الحميمة مع زوجك أمر يخصك تماماً، ولا يجوز الحديث عنها إلا مع زوجك، ربما تسمعين تعليقات طريفة من هنا وهناك إذا تحدثت عنها لكنك ستفتقدين احترام الآخرين.

ما تفكرين به عن الحياة الخاصة للزملاء

الحياة الحميمة لزملاء وزميلات العمل خاصة بهم، وأي شيء من التكهنات في عقلك عن الحياة الحميمة احتفظي به لنفسك ولا تذكريه أبداً لا تصريحاً ولا تلميحاً.

الحديث عن حماقات الماضي

حماقات الماضي يمكن أن تعطي للآخرين انطباعاً غير مرغوب، فإذا فعلت أشياء حمقاء في الماضي لن يصدق معظم الناس أنها أصبحت من الماضي تماماً، وقد تنعكس على تقييم الآخرين لك.

أنك تبحثين عن وظيفة أخرى

بمجرد أن تكشفي عن أنك تبحثين عن عمل آخر حتى يتوقف الجميع عن التعامل معك كالسابق، وقد يبدأ البعض بالسعي لاحتلال مكانك وربما تنجح المحاولة.