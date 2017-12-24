أميرة محمد تنوي شراء طائرة بعد تخلصها من فوبيا ركوبها

قررت الفنانة البحرينية الشابة أميرة محمد اقتناء طائرة خاصة ذات الحجم الصغير، بالرغم من أنها كانت تخشى ركوبها من قبل، وكشفت أنها لا تشتري الفواكه كونها لا تحب تناولها، غير أنه لديها نوع خاص من العصائر تحرص على شربه في الفترة الأخيرة.

قالت الفنانة البحرية أميرة محمد في برنامج “Solo the one”، بأنها لم تتناول طيلة حياتها أي نوع من الفواكه، وذهبت إلى أبعد من ذلك عندما اعترفت بكونها تكره شكل الفواكه، ولا تتجرأ الإقدام على تذوقها، وترفض شرائها، نافية أن يكون ذلك بسبب معاناتها من فوبيا الفواكه.

وصرحت الفنانة عندما فتحت صدرها لذات البرنامج، أنها بدأت مؤخراً في شرب العصائر، وتحرص على اختيارها بعناية كبيرة حيث لا يمكنها أن تشرب أي عصير كان.

وقررت هذه الفنانة اقتناء طائرة خاصة مطلع عام 2018، بعد تفكير طويل، بالرغم من أن هذا المشروع كان قديماً بالنسبة إليها، كونها كانت تخشى ركوب الطائرة خاصة إذا كان حجمها صغيراً، حيث تضاعف من خوفها، ويبدو أن هذه الممثلة تخلصت من خوفها وستملك طائرة خاصة تسافر بها حيث تشاء.