فيما لا يزال على الجبهة في “حرب كرموز”.. أمير كرارة يرزق ب”نيللي”

رزق الفنان المصري أمير كرارة بمولودة أدخلت الكثير من الفرحة إلى عائلة كرارة، وانتقى لها من الأسماء “نيللي” وستكون الطفل الثاني للنجم المصري بعد ابنه “سليم” من زوجته هند حيث ارتبط بها في عام 2010. في وقت كان يعكف فيه على تصوير مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “حرب كرموز”.

صار أمير كرارة منذ يوم أمس الثلاثاء أباً للمرة الثانية، حيث رزق بمولودة وأخت لابنه “سليم”، واستقبلت الابنة “نيللي” بفرحة كبيرة، في وقت يعكف فيه أمير على استكمال تصوير مشاهد فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان “حرب كرموز”، حيث يقاسمه البطولة العديد من النجوم في مصر، على غرار كل من الممثلة غادة عبد الرازق والفنانة إيمان العاصي وفتحي عبد الوهاب وإلى جانب كل من روجينا ومصطفى خاطر وكذلك الفنان الكبير محمود حميدة، والجدير بالإشارة أن قصة هذا الفيلم كتبها وأنتجها محمد السبكي ومن إخراج بيتر ميمي.

يذكر أن تفاصيل وقائع أحداث هذا الفيلم مشوقة حيث سجلت في فترة زمنية تعود إلى ما قبل ثورة 1952 في حي كرموز الكائن بمدينة الإسكندرية، ويتقمص أمير كرارة دور ضابط اسمه يوسف المصري، تطارده العديد من المشاكل التي لا يستطيع أن يجد لها حلاً من بينها أنه تحاصره تداعيات مشكلة بعد أن أنقذ فتاة من الاغتصاب، وينتظر طرح الفيلم بدور العرض في موسم إجازة نصف العام في 2018.