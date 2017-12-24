أمير كرارة يعود إلى “كلبش 2” هذا الأسبوع

يشرع النجم أمير كرارة بحر الأسبوع الجاري في تصوير أولى مشاهد مسلسله الجديد “كلبش 2″، الذي من المقرر أن يتم عرضه خلال السباق الرمضاني 2018، علماً أن هذا الممثل مازال لم ينته من تصوير مشاهد فيلمه “حرب كرموز”، ويحاول أن يوفق بينهما حتى لا يتسبب أكثر في تأخير عملية التصوير.

بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل “كلبش” خلال شهر رمضان الماضي خاصة على الصعيد الجماهيري، من المنتظر أن ينطلق أمير كرارة في تصوير أولى مشاهده في هذا العمل الفني الدرامي هذا الاثنين أو الثلاثاء، من دون أخذ أي قسط من الراحة من فيلمه الجديد “حرب كرموز” الذي فضل مواصلة تصويره وفي نفس الوقت الانطلاق في تصوير المسلسل الجديد بل واتفق مع المخرج بيتر ميمى على انطلاق التصوير إلى غاية رأس السنة الجديدة فى الديكور الخاص بالعمل، وبعدها يعود مرة أخرى لاستكمال تصوير مشاهد الفيلم.

يذكر أنه انضم إلى الجزء الثاني من هذا المسلسل الدرامي كل من الممثل أشرف زكى ومحمد محمود عبد العزيز وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة وصبحى خليل، ويضاف إليهم أبطال الجزء الأول على غرار كل من هالة فاخر ومحمود البزاوى وضياء عبد الخالق وتعود قصته للمؤلف يوسف حسن يوسف.