أمير كرارة يعود إلى “كلبش3” في رمضان 2019 تلبية لطلب الجمهور

وأخيرا سوف يكون المشاهد العربي على موعد مع متابعة الجزء الثالث من مسلسل “كلبش”، حيث قرر النجم المصري أمير كرارة والمنتج تامر مرسي خوض غمار السباق الرمضاني 2019، نزولا عند طلب الجمهور وتحقيقا لرغبته، حيث مازال ينتظر بشغف وفارغ الصبر متابعة أحداث جديدة للبطل الشعبى “سليم الأنصارى” في العمل الدرامي “كلبش”.

في انتظار عودة الممثل أمير كرارة من عطلته الصيفية التي يقضيها في الوقت الحالي بالساحل الشمالي خلال الأيام القليلة المقبلة، تم تسريب أخبار سارة لكل المعجبين بمسلسل “كلبش”، على خلفية قرار النجم كرارة والمنتج تامر مرسي، المتمثل في تصوير الجزء الثالث من المسلسل لخوض السباق الدرامي الرمضاني لعام 2019 بدل 2020، كما كان مقررا في السابق، لكن الجمهور طلب من النجم تقديم قصة جديدة للبطل الشعبى “سليم الأنصارى”، الذي نجح في تشويق وسحر عدد كبير من المشاهدين بعد نجاح كبير للجزء الأول والثاني، وبالفعل اتفقت جميع الأطراف من منتج ومخرج وكاتب سيناريو ونجوم، على إنجاز هذا المسلسل في رمضان المقبل، علما أنه عرض الجزء الثاني من المسلسل العام الماضي، ومن النجوم الذين شاركوا في بطولته نذكر كل من هيثم أحمد زكى، وعبد الرحمن أبو زهرة وروجينا، وكذا هالة فاخر ومحمود البزاوى، علما أنه كتب قصته باهر دويدار وأخرجه بيتر ميمى.

ويرتقب فور عودة أمير النجم كرارة من عطلته الصيفية التي توشك على الانتهاء، عقد جلسات عمل مع السيناريست باهر دويدار والمخرج بيترميمى وإلى جانب حسام شوقى مسؤول شركة سينرجى ، من أجل الاتفاق على مختلف التفاصيل المتعلقة بالمسلسل، إلى جانب ترشيح بقية الأبطال لخوض غمار العمل الدرامي في جزئه الجديد، حتى يحقق نفس النجاح المعتبر الذي تمكن من الوصول إليه.