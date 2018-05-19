أمير كرارة يكتسح والأعلى مشاهدة ب”كلبش2″

اكتسح النجم المصري أمير كرارة قي أول حلقة عرضت من مسلسله الدرامي الرمضاني “كلبش 2” ونال الاعجاب، حيث تموقع جيدا بعد أن احتل تريند رقم 1 في مصر، عقب ساعات قليلة فقط من عرض الحلقة الأولى، وحقق هذا العمل الفني الذي يخوض بطولته كرارة هذا النجاح، على خلفية الأحداث المثيرة التي ميزت مشاهده.

تمكن أمير كرارة في الحلقة الأولى من مسلسله الرمضاني الجديد، من تحقيق 1 مليون مشاهدة على موقع “اليوتوب”، وجذب إقبال المشاهد بصورة معتبرة، ويرتقب أن يحقق “كلبش 2” نجاحا كبيرا خلال السباق الرمضاني الجاري، بالنظر إلى الأحداث التي تحمل الكثير من الأكشن والاثارة والتشويق، علما أنه كتب قصة المسلسل الذي عرض جزءه الأول خلال رمضان الماضي باهر دوديار وقام بإخراجه بيتر ميمى ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسى.

والجدير بالإشارة فإنه يشارك في بطولة المسلسل كل من النجمة روجينا ومحمود البزاوي والممثلة القديرة هالة فاخر، وإلى جانب أحمد صلاح حسني وعبد الرحمن أبو زهرة وأحمد حلاوة ومحمد محمود عبد العزيز وضياء عبد الخالق، وبالإضافة إلى سليمان عيد وأشرف زكى ومحمد على رزق وعمرو وهبة وميران عبد الوارث وكذا عمر الشناوي ومصطفى درويش وأحمد جمال سعيد.