أول ظهور للأم البديلة التي استعانت بها كيم كارداشيان

وأخيراً تمكنت عدسات الكاميرات من التقاط الأم البديلة، التي استعانت بها نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، لتحمل جنينها من زوجها المطرب العالمي كاني ويست من أجل أن تنجب ابنها الثالت، في أول ظهور لها، وكان ذلك في حديقة كاليفورنيا عندما كانت تتجول وتستنشق الهواء قبل عودتها إلى المنزل.

يمكن القول أن”الميرور” كانت السباقة في نشر أول صورة للأم البديلة، ويتعلق الأمر بامرأة أمريكية تنحدر من أصول أفريقية حيث تبلغ من العمر 27 عاماً، علماً أنها كانت ترتدي لباساً بسيطاً عبارة عن بنطلون جينز وتي شيرت أبيض اللون.

الجدير بالإشارة فإن النجمة كيم هيأت كل كبيرة وصغيرة حتى يكون الجنين في وضع آمن، حيث أحاطت الأم البديلة التي أحبتها من أول نظرة، كونها تشبهها قليلاً في الملامح بنظام غذائي صحي صارم، ومنعتها من تناول كمية أكبر من كوب واحد من الكافيين يومياً، وقد قدرت التكلفة المالية الأولية بنحو 75 ألف دولار وتم إنفاقها إلى اليوم على الأم البديلة، من أجل ضمان صحة الجنين.

يذكر أن “كيم كارداشيان” أم لطفلين من زوجها كاني ويست ويتعلق الأمر بكل من “نورث” و”سانت”، ولجأت إلى الأم البديلة بعد معاناتها من مشاكل صحية خطيرة خلال حملها وولادتها السابقة، ونزولاً عند نصائح الأطباء بعدم الحمل لخطورته عليها، خاضت تجربة الأم البديلة.