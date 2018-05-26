أنت من تحولين زوجك الرائع إلى زوج سيء!!

تهدد المشكلات الكثيرة العلاقة الزوجية، وسريعاً ما نلقي اللوم على أحد الزوجين، لكن أحياناً أنت أيتها الزوجة من يحوّل زوجك من زوج رائع إلى زوج سيء، فكيف يحدث ذلك؟

تحمّلينه مسؤولية كل المشكلات بشكل دائم:

توجيه الاتهامات وتحميل زوجك مسؤولية كل الأمور سواء كان له علاقة بها أم لا يجعلانه ينفر منك ومن حياته معك، لذا انتبهي إلى أسلوبك الهجومي والمبالغ فيه دائماً.

لا تعيرين رأيه اي اهتمام:

إياك وارتكاب هذا الخطأ بالذات عزيزتي لأنك بذلك تدفعين بعلاقتكما نحو الهاوية فلزوجك رأي تماماً كرأيك في المنزل وتغييب دوره في هذا الخصوص خطر جداً.

تنتقدينه بشكل دائم:

وكيف تطلبين ألّا يتغير زوجك معك وأنت لا تكفين عن الانتقاد، فكل الأمور التي يقوم بها من وجهة نظرك تافهة كانت ام مهمة تنتقديها، الانتقاد مهم في العلاقة ولكن الإفراط بالقيام به سيكون له تأثير معاكس.

تعتبرينه مجرد تحصيل حاصل:

غالباً ما يغضّ الزوج النظر عن تصرفات وأخطاء كثيرة ترتكبها زوجته ويتهرب من المجادلة والمواجهة تلافياً للنقاش الذي لا نتيجة منه، ولكن لا تظني أن زوجك لا رأي له ولا موقف وتتصرفي معه وكأنه تحصيل حاصل ويمكنك التمادي في تصرفاتك الهجومية والتي تزعجه لأنك ستتفاجأين من الرجل الذي ستجدينه أمامك.