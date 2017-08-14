بعد تعافيه من الإدمان…..أنجلينا جولي تفكر بالعودة لبراد بيت

قال مصدر مقرب من النجمة العالمية أنجلينا جولي أنها يمكن أن تعيد التفكير في علاقتها ببراد بيت مرة أخرى، إذا أظهر التزاماً واهتماماً بأسرتهما فضلا ًعن توقفه عن إدمان المشروبات الكحولية.

هل ستعود النجمة العالمية أنجلينا جولي إلى براد بيت..؟ يبدو أن كل شيء بات ممكناً في ظل عدم إقدام أي طرف من هذا الثنائي على تحريك دعوى الطلاق، وتأتي هذه المستجدات التي تناولتها العديد من وسائل الإعلام العالمية بالكثير من التحليل، بعد تماثل النجم براد بيت إلى الشفاء من الإدمان على الكحول، الذي يعد السبب الجوهري الظاهر الذي فرق النجمين الذين ربطتهما علاقة حب وزواج كانت تتجلى أنها مثالية في الوسط الفني العالمي.

لا يمكن لعلاقة حب قوية بين نجمين وسيمين وعشرة زوجية لا تقل عن 12عاماً أن تنته ببساطة وبسرعة، هذا ما يتضح من علاقة الثنائي أنجلينا جولي وبراد بيت، في ظل توقع المقربين من الزوجين، حيث يتوقع بأنهما لن ينفصلا ولن يستغنيا عن بعضهما البعض، ولعل سرعة خضوع براد من تلقاء نفسه للعلاج من الإدمان على الكحول والذي تراه أنجلينا قد يضر بأطفالهما، لدليل على تمسك الزوج بزوجته، وحتى أنجلينا تكون قد أعادت النظر في قرار الانفصال كونها أحجمت عن السير نحو تحريك دعوى الطلاق، على اعتبار أنهما انفصلا منذ عام 2016، ويضاف إلى كل ذلك أن براد أبدى التزاماً حقيقياً واهتماماً بأسرته، إلى جانب توقفه عن إدمان المشروبات الكحولية وتركيزه على أعماله الفنية وصار يتناول عصير التوت البري والمياه النقية.

إذاً إمكانية عودة براد إلى أنجلينا قائم، خاصة أنه يربطهما 6 أطفال، ويتعلق الأمر بكل من مادوكس وباكس وشيلوه وزهرة، إلى جانب التوأم فيفيان ونوكس، وبعد الافتراق غادرت أنجلينا منزل زوجها مصطحبة أبنائها، واستأجرت منزلاً للإقامة فيه بشكل مؤقت، ثم اقتنت بعد ذلك قصراً فخماً لتعيش فيه بصحبة أطفالها في كاليفورنيا.