أنجلينا جولي تهدد براد بيت بنشر مذكرات سوداء عن حياتهما الزوجية

تطور مؤخرا الانسداد بين النجمة العالمية أنجلينا جولي التي تبلغ من العمر 43عاما وطليقها براد بيت البالغ 44 عاما، بعد تراكم الخلافات، حيث وصلت إلى حد تهديد نجمة هوليوود الشهيرة بنشر مذكراتها السوداء عن حياتها الزوجية مع براد، والتي قيل بأنها كانت بطعم الجحيم بسبب سلوكيات مشينة للنجم براد بيت بفعل إدمانه للكحول وتصرفاته غير اللائقة مع أطفالهما الستة.

مازالت خلافات أشهر طليقين في هوليوود أنجلينا جولي وبراد بيت تتصدر اهتمامات الإعلام بعد سنتين كاملتين من الانفصال، ومما استجد مؤخرا أن انجلينا هددت طليقها بنشر مذكرات سوداء عن حياتها الزوجية التي جمعتها به، ولم تتردد محامية جولي المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في وصف الجو السائد بينهما بالانتقال إلى مرحلة “الضرب تحت الحزام”، وكان موقع “رادار ون لاين”، قد كشف أن محامية أنجلينا جولي ويتعلق الأمر ب “لورا واسر” قررت التخلي عن الدفاع والمرافعة عن أنجلينا، بعد أن وصلها خبر أن موكلتها هددت طليقها بشكل مباشر بنشر مذكراتها “السوداء” عن أيام زواجها، علما أن جولي تصر على وصف براد بيت بأنه مدمن كحول متقلب الأطوار.

وكان نفس الموقع قد قدر حجم ما أنفق على دعاوى طلاق انجلينا وبراد منذ انفصالهما عام 2016، بما لا يقل عن 15 مليون دولار، حيث استهلكت جميعها في متابعات النزاع على ثروة مشتركة تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وكذا على حضانة 6 أطفال أكبرهم عمره 16 سنة وأصغرهم توأمان بعمر ال 10 سنوات.

وأما بخصوص آخر ما قضت به المحكمة، إرغام انجلينا جولي منح براد أرقام هواتف أبنائهما وتمكينه بلقائهم لفترة زمنية أطول، علما أن هذا الثنائي على موعد مع جلسة محكمة أخرى مقرر ان تكون يوم 13 اغسطس الجاري.