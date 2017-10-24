أنجلينا جولي تحسم ردها على الدعوة لمشاركتها في مهرجان القاهرة الأسبوع الجاري

من المنتظر أن تحسم النجمة العالمية أنجلينا جولي خلال بحر الأسبوع الجاري، في مشاركتها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقرر انطلاقه يوم 21 نوفمبر ويستمر إلى غاية نهاية نفس الشهر، أي بعد الدعوة الرسمية التي وجهت لها، وتحمس عدد كبير من جمهور النجمة لمشاهدتها على السجادة الحمراء بالقاهرة.

تجري هذه الأيام إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مفاوضات ماراثونية واتصالات مكثفة مع النجمة الأمريكية العالمية أنجلينا جولي، من أجل حضور الدورة التاسعة والثلاثين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي من المرتقب أن تنطلق فعالياته بتاريخ 21 نوفمبر، ويتواصل إلى يوم 30 من الشهر الجاري.

وتنتظر إدارة المهرجان رداً من النجمة كأقصى حد في بحر الأسبوع الجاري، من أجل القيام بالعديد من التحضيرات والاستعدادات تحسباً لحضورها.

الجدير بالإشارة فإنه وقع الاختيار خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، على عرض الفيلم الأمريكي الذي يحمل عنوان “ذا ماونتن بتوين أس” لمخرجه الفلسطيني هاني أبو أسعد ومن بطولة كيت وينسلت، التي وجهت إليها الدعوة كذلك للحضور في حفل الافتتاح برفقة مخرج الفيلم الذي أكد حضوره الرسمي.

واستقبل الجمهور العريض المعجب بأنجلينا، خبر إمكانية حضورها بفرحة كبيرة، ويترقب بفارغ الصبر قبولها الدعوة ومشاركتها في هذا المهرجان الدولي المهم على الصعيد العربي.