المستشارة الألمانية تعترف باقترافها خطيئة عمرها 40 عاماً

اعترفت المستشارة الألمانية أنجلينا ميركل بخطيئة عمرها أكثر من 40 عاماً. حيث اعترفت أنها دخنت السجائر في عمر مبكر جداً دون علم والديها، ولهذا السبب تعتبرها خطيئة صغيرة. جاء اعتراف ميركل رداً من على سؤال من إحدى الهيئات الصحافية.

حيث سألتها عن خطيئة وقعت بها ولم تخبر بها أحداً. أما منافسها فقد تم توجيه نفس السؤال له أيضاً. فقد اعترف مارتن شولتس بأنه قام بإلقاء عبوة منظف غسيل في حمام سباحة ذات ليلة مجنونة – على حد وصفه.

من المعروف أن الانتخابات العامة سوف تجرى في ألمانيا يوم 24 سبتمبر الحالي، ومن المتوقع اكتساح ميركل والفوز بفترة ولاية رابعة حيث تستحوذ على ثقة الشعب الألماني.