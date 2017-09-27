أنجيلينا جولي تتسوق لتطبخ لأطفالها بنفسها

نزولاً عند رغبة أبنائها قررت النجمة العالمية أنجيلينا جولي تعلم فن الطبخ من أجل تحضير ما يشتهي أطفالها من أطباق، وقد تمكنت العديد من عدسات الكاميرات من ضبط الفنانة العالمية تتسوق في متجر البقالة الشهير “غيلسونز ماركتس” الكائن في لوس فيليس بكاليفورنيا، وكانت ترافقها في عملية التسوق التي حرصت أن تشرف عليها بنفسها إحدى مساعداتها.

كانت إنجيلينا جولي تبادل الجمهور النظرات والابتسامة الرقيقة، متجاوزة كل ما عاشته مع أطفالها من ألم ومشاكل الانفصال عن زوجها السابق النجم “براد بيت”، ونشر موقع “إنترتيمنت تونايت” الخبر مؤكداً بأن النجمة العالمية اشترت العديد من الأصناف لأطفالها الستة، ويتعلق الأمر بكل من باكس ومادوكس و زاهارا و شيلوه، وفيفيان ونوكس، واشترت بالموازاة مع ذلك عدد من مجلات “ناشونال جيوغرافيك وماري كلير”.

وفي عودة إلى آخر تصريحات النجمة العالمية شهر يوليو الماضي، كانت قد قالت بمقابلة لمجلة “فانتي فير”، بأنها تتعلم فنون الطبخ تلبية لرغبة أطفالها وصرحت قائلة: “..ممارسة الطبخ يعني أن الشخص مستقر في حياته، وأنا لست صبورة وأشعر بأنني شاردة بعض الشيء، لكنني أتعلم الطهي شيئاً فشيئاً، وأشعر بأنني إذا طبخت لهم، فسيجتمعون سوياً على المائدة، على الرغم من أنهم غالباً ما يأخذون مكاني ويعلّقون على طبخي بأن يكون أفضل..”.

وبقيت أنجيلينا في نزهة التسوق محافظة على أناقتها كعادتها حيث لبست معطفاً فاخراً بلون أسود طويل، ونسقته مع حذاء ذا كعب عالي بلون النيود، وفضلت أن تكون إطلالتها بتسريحة شعرٍ كلاسيكية من خلال خصلات شعر منسدلة ومكياج بسيط.