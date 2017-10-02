الصفحة الرئيسية > أنجي قصابية تتعرّض لتمييز عنصري في برنامج Big Brother!

أنجي قصابية تتعرّض لتمييز عنصري في برنامج Big Brother!

بقلم

أكتوبر ٢ ,٢٠١٧

تعرّضت أخصائية التغذية اللبنانية أنجي قصابية، لأسوأ أنواع التمييز وأكثره عنصرية، من قِبل طبّاخ أكاديمية برنامج Vip Big Brother العالميّ، الذي نعتها بأنها عربية متعصّبة، لأنها لا تأكل بعض الأطعمة ولا تشرب، لأسباب دينية وأخرى خاصة.

قضية أنجي قصبية أخذت أبعاداً كثيرة في الإعلام الأوروبي، حيث دافع عدد كبير من وسائل الإعلام عن أنجي، مقدّسين الحرية الشخصية، بينما وقفت أقلام أخرى مع الطبّاخ المهاجم واعتبرته محقّاً.

أنجي داخل الأكاديمية، تشارك في برنامج الواقع الأشهر في أوروبا والعالم، والذي يحقق اليوم نسبة مشاهدة مرتفعة جداً، وقد رفضت ما تعرضت له، وعبّرت عن ذلك بكاءاً، كما طالبت بالانسحاب بعد الإساءة لها، خصوصاً أنّ ما قاله الطباخ بحقها يعتبر تمييزاً عنصرياً وهي بلغارية المنشأ والسكن لسنوات طويلة، ولبنانية عربية تفتخر بانتمائها وعاداتها وتقاليدها. لكنّ طلبها بالانسحاب قوبل بالرفض.

يُذكر أنّ أنجي مستمرّة في البرنامج، بعد مرور حوالي الشهر على انطلاقه، حيث هي معزولة تماماً عن أهلها وأصدقائها وممنوعة من التواصل مع أحد بحسب قواعد البرنامج، ويتم اختبارها نفسياً وجسدياً كما باقي المشتركين.

الأوسمة

اخترنا لك

اغتيال الشيخ علي جمعة عاجل محاولة اغتيال الشيخ علي جمعة مفتي جمهورية مصر العربية السابق

أغسطس ٥ ,٢٠١٦

كريستيانو رونالدو أب للمرة الثانية رُزق بتوأم ....كريستيانو رونالدو أب للمرة الثانية من أم مجهولة

يونيو ٢٢ ,٢٠١٧

شروط قاسية يضعها زعيم كوريا الشمالية لمن يتزوج من اخته من سيفوز بقلب الإمبراطورة المتعجرفة؟ شروط قاسية يضعها زعيم كوريا الشمالية لمن يتزوج من اخته

مايو ٢٢ ,٢٠١٦

م.بشاير إبراهيم العواد رئيسة قمة يوم المرأة العالمي م.بشاير إبراهيم العواد.. تهنئ المرأة الكويتية بيومها

مايو ١٨ ,٢٠١٦