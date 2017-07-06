مغني البوب العالمي أنطوني توما يطلق أغنية تحكي تجربته الخاصة

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حدد مغني البوب والمؤلف اللبناني الفرنسي أنطوني توما، السابع من شهر يوليو الجاري موعداً لإطلاق أغنيته المُنفردة “Walk Away” ، وذلك بالتعاون مع شركة “Universal Music MENA”، التي ستوزّع العمل عالمياً وتشارك في إدارة أعماله من خلال عقد تعاون جمعهما مؤخراً.

ومن المُتوقّع أن تُشكّل أغنية “Walk Away” مفصلاً فنيّاً هامّاً في مسيرة النجم الشاب أنطوني توما خاصّة وأنّ الأغنية تعكس تجربة خاصّة. ولا يُخفي توما مصدر الوحي بحيث قال:”هذه الأغنية تُحاكي تجربتي الحياتيّة وتنقل مواقف اختبرتها. صحيح أنّ الأغنية تبثّ فيّ طاقة إيجابيّة في كلّ مرّة أعود وأسمعها، إلا أنّها بالمُقابل تعكس العلاقات الإنسانيّة المُزيّفة.

وما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع هو أناس صادفتهم في هذا المجال الفنيّ لم يؤمنوا بموهبتي في بداية الطريق ليعودوا راغبين في الدعم بعد أن شهدوا من بعيد على تطوّري الفني ولمسوا إصراري على النجاح”.

ويُتابع أنطوني توما:”أحاط أجواء التحضير للأغنية الكثير من المرح، وأطرف ما في الأمر كان ردّة فعل فريق العمل على أدائي لـ”Demo” الكورس المُفترض أن يؤدّيه كورس مُتخصّص باللموسيقى الإفريقيّة، حيث لم يُصدّقوا أنّ التسجيل بصوتي فأصرّوا على اعتماده لشدّة إتقاني للجوّ الإفريقي ما جعلني أسهر حتى ساعات الصباح الأولى داخل الإستوديو الخاص بي في منزلي أسجّل صوتي وأرقص وأغنّي مُتخيّلاً نفسي في إفريقيا”.

يُذكر أنّ أغنية “Walk Away” ستكون مُتوفّرة على تطبيقات “Apple Music” و”iTunes” و”أنغامي”، وهي من توزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني.

ومن المُقرّر أن يلي صدور الأغنية فيديو كليب من إخراج إنغريد بوّاب تمّ تصويره خلال الأيّام الماضية في شوارع مُختلفة من مدينتي بيروت وطرابلس.

يُمضي أنطوني توما وقته حالياً بين دبي وبيروت ليضع اللمسات الأخيرة على أغنيته المُصوّرة وألبومه المُقبل إستعداداً لطرحه من خلال جولات فنيّة تجمعه قريباً بالجمهور ومُحبّي الموسيقى الخاصّة به.