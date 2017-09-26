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أنطوني توما يُنهي علاقة عاطفية بأغنية “Break Your Heart”

بقلم

سبتمبر ٢٦ ,٢٠١٧

يعود مغني البوب والمؤلف اللبناني أنطوني توما مع إصدار جديد بعنوان Break Your Heart، بتعاون فيه مع شركة Universal Music MENA، بعد نجاح أغنيته المنفردة Walk Away .

تجسّد أغنية Break Your Heart حالة شخص قرّر إنهاء علاقة عاطفية بعد رحلة حبّ طويلة ومُتعبة وذلك بسبب غياب عامل الثقة، وهو المحرك الأساسي في كل علاقة، ما أدى إلى تدميرها.

حول الأغنية، يقول أنطوني توما:”تناولت هذا الموضوع لأنّني أؤمن حقاً أنّ الثقة والتواصل الجيّد هما من أهمّ الركائز في العلاقة، ولا يُمكن لأّي ثنائي أن يكون سعيداً لفترة طويلة في غياب عامل الثقة. لذلك، عندما يكتشف الشخصين أنّهما غير مناسبين لبعضهما البعض لا بدّ أنّ تتحطّم القلوب”.

تجدر الإشارة إلى أنّ أغنية Break Your Heart ستكون ضمن ألبوم أنطوني الجديد والذي يتوقع صدوره في ٢٠١٨، وهي من توزيع سليمان دميان وطارق مجدلاني، ومُتوفّرة على تطبيقات “Apple Music” و”iTunes” و”أنغامي”.

يُذكر أنّ أنطوني توما يقوم بالتحضير لتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب، ومن المُقرّر أن يتمّ تصويرها في أواخر شهر أكتوبر.

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