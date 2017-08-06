أنغام تنال التكريم في أمريكا وتحيي حفلين في مصر

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قررت المجلة العالمية enigma، تكريم المطربة المصرية أنغام، خلال حفلها السنوي الذي من المنتظر أن تحتضنه ولاية كاليفورنيا يوم 7 أغسطس الجاري، وتتواجد النجمة المصرية في الوقت الحالي بالولايات المتحدة الأمريكية لقضاء عطلتها السنوية، حيث سيكون سهلاً عليها الانضمام إلى النجوم العرب والعالميين لحضور هذا الحفل الهام وتسلم جائزة تكريمها، بعدها تعود إلى مصر، من أجل إحياء حفلين فنيين هذا الصيف، الأول في القاهرة والثاني في الإسكندرية.

ستكون أنغام إحدى النجمات المكرمات من الوطن العربي، في حفل عالمي سيحضره العديد من المشاهير و الوجوه الفنية في عالم الفن وريادة الأعمال عربياً وعالمياً، واختارت المطربة أنغام مدينة لوس أنجلوس لقضاء عطلتها السنوية، ومن المرتقب أن تعود إلى مصر منتصف شهر أغسطس الجاري، من أجل استئناف نشاطها الفني المكثف.

وتستعد أنغام من أجل إحياء حفلها الفني يوم 24 أغسطس على مسرح RMC بالساحل الشمالي، برفقة كل من المايسترو هاني فرحات وبحضور مدير أعمالها تامر عبد المنعم وكذلك المهندس ياسر أنور بينما حفلها الثاني سيكون في مكتبة الإسكندرية يوم 26 أغسطس.

يذكر أن آخر جديد فني طرحته أنغام، تمثل في أغنية تحمل عنوان “قول حاضر” عبر تطبيق أنغامي، وجاء باللهجة الخليجية، وكتب كلمات هذه الأغنية الشاعر حسين اليامي، بينما لحنها محمود الخيامي، ووزعها موسيقياً خالد نبيل، في حين مهمة التوزيع قام بها المايسترو هاني فرحات.