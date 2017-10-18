أنور الأمير يقدم سبعة مليار لجمهوره!

أطلق النجم اللبناني أنور الأمير أغنية جديدة تحمل عنوان “سبعة مليار”، وهي تلاقي أصداء إيجابية منذ طرحها على

تطبيق “انغامي”، وعلى قناته الخاصة عبر “يويتيوب”.

يميز أغنية المطرب أنور الأمير “سبعة مليار”، إيقاعها الفرح والراقص، وهي تعبّر عن مدى تعلق الحبيب بشريكته.

والأغنية الجديدة من كلمات نسيم العلم، وألحان طلال الداعور، والتوزيع لفادي جيجي.

يُشار إلى أنّ أغنية “سبعة مليار” تلقى رواجاً بين الجمهور، الذي يتفاعل معها على مواقع التواصل الاجتماعي، على نحو ملحوظ.

لسماع أغنية “سبعة مليار” يرجى الضغط على الرابط: