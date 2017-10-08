أنور صايلاك طليق توبا يتوج بثلاث جوائز في مهرجان “آضنة”

تمكن الفنان التركي أنور صايلاك طليق النجمة التركية توبا بويوكستون، من اقتناص ثلاث جوائز فنية في مهرجان “آضنة” للأفلام في دورته ال 24، عن فيلمه “Daha”، وجاء هذا التتويج في غياب طليقته التي شاركت بدورها في هذا العمل الفني، بسبب توتر العلاقة بينهما خاصة بعد تهديده لها بنزع توأميهما من حضانتها، عقب ظهورها مع حبيبها رجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان.

فبعد طلاقه من زوجته توبا بويوكستون الشهيرة في الوطن العربي باسم لميس، نجح الممثل والمخرج التركي أنور صايلاك في حصد ثلاث جوائز فنية في مهرجان “آضنة” للأفلام بدورته ال24، وتحقق ذلك بعد تألق فيلمه الذي يحمل عنوان “Daha”، علماً أن انطلاق فعاليات هذا المهرجان الفني تعزز بحضور أبرز مشاهير ونجوم الفن في تركيا.

فاز أنور في غياب طليقته وأم توأمه بجائزة مشاهدة آضنة و جائزة يلماز جوناي، وجائزة أفضل فيلم، وعادت إلى نفس الفيلم الذي أخرجه أنور صايلاك جائزة أفضل نجم صاعد، وكانت توبا قد شاركت في بطولة هذا الفيلم، غير أنها غابت عن حفل توزيع الجوائز، وأرجع المتتبعون والإعلاميون ذلك الغياب إلى توتر العلاقة بينهما وكذلك محاولة من توبا للابتعاد عن فضول أسئلة الصحافيين فيما يتعلق بعلاقة الحب الجديدة التي تجمعها برجل الأعمال التركي أوموت أفيرجان.

الجدير بالإشارة فإن أنور صايلاك انفصل عن النجمة توبا بويوكستون يوم 5 يونيو الماضي في جلسة قضائية واحدة، بعد علاقة زوجية عمرها6 سنوات، أنجبا فيها طفلتين توأم، ويتعلق الأمر بكل من “مايا” و”توبراك”.