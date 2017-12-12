أنوشكا تحافظ على رشاقتها ونضارتها بالمشي وشرب الماء

تحدثت الفنانة المصرية أنوشكا عن أسرار رشاقتها ونضارة بشرتها، حيث لم تخف بأنها تمارس رياضة المشي باستمرار وهوايتها المفضلة تتمثل في ركوب الخيل، وتتناول كميات معتبرة من الماء، وقالت بأنها تعشق الطبخ وتحب طبق الملوخية ولا تأكل اللحوم الحمراء، وكشفت عن موهبتها في الخياطة وتصميم الديكور.

قالت الفنانة أنوشكا أنها لم تكن منافسة للنجمة شيرين عبد الوهاب، بعد أن قدمت برنامج يحمل عنوان “صالون أنوشكا”، معتبرة في سياق متصل أن مضمون برنامجها وطبيعته يختلف عن برنامج “شيري أستوديو”، كونه يركز كثيراً على الترفيه، وقالت بأنها بذلت فيه مجهوداً كبيراً وتتمنى أن يستمر لمواسم جديدة.

ومن أسرار رشاقة بطلة “جراند أوتيل”، أوضحت أنوشكا بأنها تمارس رياضة المشي باستمرار، وأرجعت جمال ونضارة بشرتها إلى شربها لكميات معتبرة من الماء بشكل يومي.

وتحدثت عن تعلقها بالطبخ وممارسة هواية ركوب الخيل، وفيما يتعلق بالأطباق التي تحب تناولها ذكرت طبق الملوخية، ولكنها لا تتناول اللحوم الحمراء وتستبدلها بالدواجن.

وكشفت أنوشكا عن موهبتها في الخياطة التي تشتاق لها كثيراً لأنها لم تمارسها منذ فترة طويلة بسبب انشغالاتها، إلى جانب موهبة تصميم الديكور التي تحن إليها، وحول الإكسسوارات والملابس التي تظهر بها في برنامجها بأنها باهظة الثمن كما يتداول بين الناس، أكدت أنوشكا بأنها ليست غالية وإنما مناسبة لها.