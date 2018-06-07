أهم النصائح لتتلافي أخطاء غسل الملابس

غسيل الملابس ليست بالعملية السهلة بالنسبة للكثيرات وخاصة حديثات الزواج، حيث يرتكبن الكثير من الأخطاء سواءً في فرز الملابس بحسب ألوانها وأقمشتها أو درجات الحرارة التي تحتاجها وغير ذلك، هو أمر ليس بالسهل، لذلك سنقدم لكن بعض النصائح لتلافي أبرز الأخطاء التي ترافق غسيل الملابس:



1- الإفراط في استخدام مساحيق التنظيف

إذا كنت تظنّين أنّ الإكثار من مساحيق التنظيف ضروري للتخلص التام من البقع والاوساخ، تخلّي عن هذه القناعة، فقد يؤدي استعمالك كميّة كبيرة من هذه المساحيق التي تنتج بدورها الكثير من الرغوة إلى تكاثر البكتيريا وتجمّع الأوساخ في مناطق محدّدة في الألبسة، كما تساهم هذه الخطوة في تلف الملابس بوتيرة أسرع تبعاً إلى تعرّضها لكميّات مبالغ فيها من المنظفات.

2- استعمال المواد المبيضة بكثرة

يؤثّر الاسترسال في إستخدام المواد المبيّضة بشكل سلبيّ على حالة الثياب وشكلها، كما تصبح عندها أكثر عرضة للتمزّق والتلف.

3- التلكّؤ في تنظيف الغسّالة

تجهل العديد من السيدات ضرورة تنظيف الغسّالة والانتباه إلى حسن حالتها من خلال فكّها من حين إلى آخر، إلّا أّن تنظيف الغسّالة أمر أساسيّ وفعّال وتكمن أهمّ حسناته في القضاء على الجراثيم التي قد تعلق فيها.

4- الخطأ في فرز الألبسة

يعتبر الاكتفاء بفرز الألبسة تبعاً لألوانها أمراً خاطئاً، بل يجب وأثناء القيام بعمليّة الفرز الانتباه إلى نوعيّة الثياب وتطبيق عمليّة فرزها على هذا الأساس.

5- غسل الكثير من الثياب دفعة واحدة

تسعى العديد من السيدات إلى حشو الغسالة بكميّة كبيرة من الثياب قبل بدء عمليّة الغسيل، وقد يكون ذلك بغية توفير المنظفات تماماً كما الوقت والطاقة.

نصائح لغسل الثياب بطريقة سليمة

– احرصي على اختيار منظفات ذات نوعيّة جيّدة، ولا تنسي في هذا السياق قراءة تركيبة هذه المساحيق ومواصفتها للتأكد من تلاؤمها مع نوعيّة وكميّة الثياب التي تغسلينها عادةً.

– اعتمدي الطرق الطبيعيّة للتخلّص من بعض البقع، كغلي الثياب مثلاً في الماء الدافئ مع إمكانية إضافة قطرات من الليمون لما لها من فعاليّة في الحدّ من البقع والقضاء عليها.

– تفحّصي الثياب جيداً قبل وضعها في الغسالة، وانتبهي إلى ضرورة إغلاق السحابات التي وإن بقيت مفتوحة قد تلحق الضرر بالثياب الأخرى من خلال أسنانها.