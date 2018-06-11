أهم خطوات رسم حاجبيك ليبدوان بمظهر طبيعي

توجد طريقة مميزة لرسم حاجبيك بأسلوب طبيعي، تضفي على ماكياج عينيك سحراً خاصاً، حيث تبدو عيونك أكثر جمالاً وجاذبية، وبالتالي ينعكس كل ذلك على إطلالتك الرائعة التي تجعلك تتألقين بشكل مستمر..إذا جربي رسم حاجبيك بأسلوب طبيعي، عبر الخطوات التالية..

-انتقي فرشاة جيدة لتمشيط حاجبيك كخطوة أولى، من أجل الشروع في عملية الرسم الطبيعي.

-اختاري قلم يتطابق مع لون شعيرات حاجبيك، ثم ارسمي خط أسفل منطقة الحاجبين، أي انطلاقاً من الزاوية الداخلية إلى غاية الوصول إلى الزاوية الخارجية، وينبغي أن يبدو هذا الخط طبيعياً.

– جاءت مرحلة تثبيت ظلال العيون، الذي يشترط أن يكون منسجماً مع لون الشعر، ويطبق بداية من منطقة نمو الشعيرات نحو المنطقة العليا.

– الجئي إلى حيلة ملء الفراغات على مستوى حاجبيك بواسطة قلم التحديد، من خلال رسم شعيرات صغيرة باتجاه نمو الشعر حتى يبدو طبيعياً.

– حددي أطراف الحاجبين من خلال استعمال “الكونسيلير”، بهدف محو جميع الآثار والزوائد التي تطفو على مستوى الحاجبين المرسومين.

– وفي آخر خطوة يتم تمشيط الشعيرات، من أجل إدماجها مع بعضها البعض وبالتالي الظهور بإطلالة طبيعية جداً.