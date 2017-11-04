خطيبته تصغره ب20 عاماً…..النجم أوزجان دينيز يؤجل زواجه لإصابته بالإرهاق

اضطر النجم التركي الوسيم أوزجان دينيز تأجيل حفل زفافه على خطيبته شايدة أتاكان، الذي كان مقرراً شهر أكتوبر الماضي، بعد تعرضه إلى وعكة صحية أصيب فيها بالإغماء المفاجئ، حيث تم نقله على جناح السرعة إلى أقرب مستشفى، وخضع إلى العلاج والراحة لمدة أسبوع واحد، علماً أن الأطباء بعد تشخيص حالته أكدوا له إصابته بمتلازمة الإرهاق وأخبروه بأنه يحتاج إلى راحة لمدة 10 أيام حتى يشفى تماماً.

كان من المنتظر أن يرتبط النجم التركي أوزجان دينيز من الشابة شايدة أتاكان التي تصغره بنحو 20عاماً شهر أكتوبر الماضي، لكن مرضه وارتباطاته الفنية المتعلقة بإنهاء تصوير مسلسله الذي يحمل عنوان “عروس اسطنبول”، جعله يؤجل زواجه إلى غاية نهاية شهر نوفمبر الجاري، بالرغم من أن حبيبته حامل بطفلهما الأول وفي شهرها الثالث، حيث ربطتهما علاقة حب سرية منذ نحو عام كامل.

وبالفعل منح النجم التركي أوزجان دينيز الأولوية لإنهاء تصوير مسلسله الجديد الذي توقف بسبب مرضه، وبعد ذلك يكمل مشروع زواجه، من أجل أن يقتطع عطلة طويلة بهدف الراحة والبقاء إلى جانب زوجته وطفله القادم.