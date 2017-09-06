أوقفي تساقط شعرك والقشرة بوصفات رائعة من الليمون الأسود “اللومي”

الليمون الأسود، أو اللومي، يتميز بخصائصه الغذائية المتعددة، إذ يحتوي على الكثير من الفيتامينات والمعادن المفيدة لجسم الإنسان، إضافة الى أنه يمنح الأطعمة نكهة لذيذة ورائحة ذكية. ناهيك عن اكتشاف مدى فائدته الكبيرة للشعر، حيث يساعد في القضاء على بعض مشاكله كالتساقط والقشرة، إليك بعض الوصفات الطبيعية لإعادة الصحة والحيوية إلى شعرك.

فوائد الليمون الأسود للشعر

– يساهم في القضاء على القشرة بشكل نهائي.

– يعمل على تحفيز عملية نمو الشعر وتعزيز كثافته.

– يعد علاجاً فاعلاً لمشكلة تساقط الشعر.

– يساعد على تفتيح الشعر ومنحه لوناً جذاباً.

وصفات الليمون الأسود للشعر

للحد من تساقط الشعر

اطحني قليلاً من بذور الليمون الأسود، ثم أضيفي إليها ثلاث ملاعق من الخل وعصير الليمون، وبضع حبات من الفلفل الأسود.حرّكي المكونات جيداً وضعيها على شعرك واتركيها لمدة عشر دقائق، بعدها، اغسلي شعرك بالشامبو واشطفيه بالمياه الدافئة، ضعي هذه الوصفة ثلاث مرات أسبوعياً.